ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Fibank и McLaren Mastercard Formula 1 Team сбъдват...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23138487 www.24chasa.bg

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа идва у нас

6288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Алексъс Гринкевич СНИМКА: Сайт на министерството на отбраната

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич идва на посещение в България на 1 юли по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Визитата в страната ни се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.

Срещата на върха е в Анкара на 7–8 юли. Очаква се за нея да пристигнат близо 100 делегации от различни държави и организации.

Алексъс Гринкевич СНИМКА: Сайт на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)