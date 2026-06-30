Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа идва у нас

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Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич идва на посещение в България на 1 юли по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Визитата в страната ни се осъществява във важен момент – непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност.

Срещата на върха е в Анкара на 7–8 юли. Очаква се за нея да пристигнат близо 100 делегации от различни държави и организации.