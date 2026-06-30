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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23138563 www.24chasa.bg

Дете на 6 години е пострадало при катастрофа край Раднево

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При катастрофата е пострадало шестгодишното момче. СНИМКА: Архив

Дете на шест години е пострадало при пътнотранспортно произшествие в района на радневското село Любеново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал на 29 юни около 13:48 часа. По първоначални данни произшествието е между лек автомобил „Дачия", управляван от 46-годишен мъж, в който пътували 46-годишна жена и две деца - момче на шест години и момиче на 10 години и лек автомобил „Фолксваген", управляван от 60-годишна жена.

При катастрофата е пострадало шестгодишното момче. На детето е оказана медицинска помощ, след което е освободено. На автомобилите са нанесени материални щети. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, пише БТА.

Преди дни момиче на 12 години пострада, след като е била блъсната от двуколесно пътно превозно средство, теглено от кон, на пътя между старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица.

При катастрофата е пострадало шестгодишното момче. СНИМКА: Архив

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