Sofia2Go вече с планиране на маршрути, виртуално табло и свързване на карти

Месец след старта на мобилното приложение за пътуване с градския транспорт, то вече е с нови функционалности

Само месец след старта на мобилното приложение Sofia2Go Центърът за градска мобилност разшири значително неговите функционалности. Потребителите вече могат да свържат персонализираната си карта за градски транспорт чрез QR код, без да посещават пункт на Центъра за градска мобилност. Приложението вече позволява потребителите да планират пътуванията си, да следят в реално време пристигащите превозни средства и да проверяват разписанията на всички линии.

Към момента Sofia2Go се използва от над 50 000 потребители, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

„Много внимателно анализирахме обратната връзка от нашите клиенти и превърнахме техните предложения в реални подобрения. С това обновление Sofia2Go вече не е само приложение за виртуализация на Sofia City Card и зареждането ѝ, но е и цялостен спътник за всяко пътуване из града. Благодарим за мненията и коментарите на всички, които избраха да пътуват с виртуална карта с Google Wallet. Всички сигнали се предават и обсъждат и с Google, за да продължим да подобряваме услугата", заяви директорът на ЦГМ Румяна Милова.

Сред новите възможности в приложението са: добавяне на съществуваща персонализирана карта чрез сканиране на QR код директно с камерата на телефона, без посещение на гише; виртуално табло с информация за най-скоро пристигащите превозни средства по избрана линия; маршрутизатор за планиране на пътуване от точка до точка с различни варианти – най-бърз, най-кратък и други; разписания на всички линии на градския транспорт на едно място; карта с локациите на всички пунктове на ЦГМ и възможност за навигация до тях; запазване на любими маршрути, спирки и пунктове за по-бърз достъп.

Пътниците, които вече са свалили приложението, трябва да го обновят, за да получат всички нови възможности, тези, които тепърва ще го изберат получават директно новата му версия, уточниха от ЦГМ.

Само за месец от старта на партньорството с Google с виртуалните карти Sofia City Card вече са осъществени близо 150 000 пътувания.

Продължаваме съвместната работа с Apple за въвеждането на услугата и за потребителите на устройства с iOS, подчертават от ЦГМ.

С пускането на приложението София вече е част от градове като Сан Франциско, Торонто, Мелбърн и Вашингтон, Мадрид. Със Sofia2go картата за пътуване с градски транспорт влиза в мобилния телефон.