Агенцията по храните иззе близо 345 кг месо с изтекъл срок на годност от предприятие в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са иззети при проверка на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в месопреработвателно предприятие в град Хасково.

В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред.

При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта – неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите.