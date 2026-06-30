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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23138693 www.24chasa.bg

Агенцията по храните иззе близо 345 кг месо с изтекъл срок на годност от предприятие в Хасково

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СНИМКА: БАБХ

Близо 500 кг охладено свинско месо и странични животински продукти са иззети при проверка на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в месопреработвателно предприятие в град Хасково.

В хода на проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните е установено, че 345 кг охладено свинско месо е с изтекъл срок на годност, а 150 кг странични животински продукти се съхраняват в хладилна камера, която не е предназначена за този вид продукти.

Цялото количество е поставено под възбрана и ще бъде насочено за унищожаване по законоустановения ред.

При проверката са констатирани и нарушения, свързани с хигиенното състояние на обекта – неработещи мивки, както и подови и стенни повърхности с нарушена цялост, които не отговарят на нормативните изисквания за поддържане на добра хигиенна практика.

На бизнес оператора е връчена покана за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение, както и предписание за отстраняване на констатираните несъответствия.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява засилен официален контрол върху производството, съхранението и предлагането на храни с цел гарантиране безопасността на храните и защита здравето на потребителите.

СНИМКА: БАБХ

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