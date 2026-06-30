ГЕРБ: Договорите за мантинелите са сключени от Демерджиев и Шишков през 2022 г.

След Борисов имаше още поне 10 премиери, и при тях същите фирми са подписвали договори, заяви Тома Биков

Да не говорим махленски клюки, да говорим с факти. Съдейки от това, което каза и министър (Иван) Демерджиев, трудно бих могъл да възприема каква е тази връзка между г-н Борисов, (Иван) Шишков и (Гълъб) Донев, ако клюките, които Демерджиев разпространява са верни. Последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков (сегашният регионален министър бе на същия пост и в двете правителства на Гълъб Донев през 2022 и 2023 г. - б.р.), от неговият подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев".

Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков пред журналисти в парламента, след като по-рано днес МВР министърът Иван Демерджиев заяви, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели, които са свързани с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

ГЕРБ ще осъди вътрешният министър Иван Демерджиев за клеветите по адрес на лидера на партията Бойко Борисов. Това заявиха депутатите от ГЕРБ Тома Биков и Николай Нанков пред журналисти в парламента.

Причината за изявлението им е, че пред журналисти днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че

"Дали тези мантинели не се доставят на по-високи цени от другите страни в региона. Фигурата, която прозира зад тези две дружества е тази на бившия премиер Бойко Борисов", заяви той.

Според него връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди.

"Вътрешният министър, докато беше адвокат със съмнителна репутация, можеше да говори каквото иска. Сега трябва да говори с факти и доказателства, не с предположения. Ще ви припомня, че през последните години имаше няколко вътрешни министри, които правеха същото и резултатът до момента е нулев, с такъв тип практики. Мълчи по най-различни теми, като започнете от "Петрохан" например, в която има доста сериозно разследване от няколко месеца - там той няма мнение, като минете през "Боташ" и всички разклонения на "Пътя на Копринката", които той не е коментирал никога. Ако ще работи с предложения, би трябвало да предполага и по всички останали въпроси", коментира Тома Биков.

"След Борисов имаше още поне 10 премиери, и при тях същите фирми са подписвали договори. Нека Демерджиев провери всички премиери след това - като започне от Стефан Янев, Кирил Петков, Денков, Главчев, Росен Желязков и стигне до Румен Радев. Ако Борисов е имал участие през цялото това време в тези процеси, значи е имал някаква договорка с Радев, защото той управляваше през половината от това време и неговите министри са подписвали договори с тези фирми", каза още Биков.

В неделя в свой коментар относно разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия" и бащата на единия, вътрешният министър заяви, че се проверява доставката на мантинели в България.

"Когато в неделя отново Демерджиев спомена, че злите езици говорели за един бивш премиер, първата асоциация, която си направих бе именно Гълъб Донев. Той е бил премиерът, по времето, на когото са сключвани тези договори за мантинели. На тези цени и с тези фирми, за които говори Иван Демерджиев. Да седнат най-после в този кабинет и да си уточнят цялата фактология. В петък отново, същите двама министри, подведоха и премиера Радев, когато той бодро заяви, че процедурата, която е стартирала през 2025 г. е прекратена. А тя не е прекратена. Шишков сутринта по една от телевизиите се гънеше да обяснява, че било грешка на езика. Не била прекратена, а била в КЗК поради обжалване на 5 от 6-те обособени позиции. Тоест отново фактологическа грешка, да не казвам лъжа", коментира Нанков.

"Бойко Борисов не е министър-председател на България почти 6 години. Изредиха се 8 премиери и над 11 кабинета - служебни и редовни. Какво стана с "Пътя на Копринката" по отношение на приятеля на колегата Демерджиев Иван Шишков? С изменението на онзи прословут договор за Ботевград-Мездра. 2019 г. по времето на Бойко Борисов бе сключен договор с обществена поръчка за двата лота на този път, който включваше плащане към изпълнителя, когато се завърши пътя. Иван Демерджиев и Шишков, като министри през 2022 г. анексират този договор в полза на изпълнителя и започнаха да се плащат регулярно междинни плащания. Пътят още не е завършен, това разследва ли го Демерджиев", запита Нанков.

"По тези договори, сключвани по времето на министър Шишков в кабинета "Донев", най-големите плащания са правени именно от служебния кабинет на Гълъб Донев. Над 173 млн. лв. към тези фирми", заяви той.

"Знаехте ли, че кабинетът "Радев" с министър Иван Шишков, е стартирал процедура за мантинели по чл. 14 от Закона за обществените поръчки - т.нар. процедура "инхаус", за доставка на мантинели. Тези хора, които твърдяха, че тези процедури са незаконни, преди 2 седмици стартират инхаус процедура за мантинели. С "Автомагистрали" - още по-голям порок", каза Нанков.

И обясни, че "Автомагистрали", което е държавна фирма, след промяна в закона трябва да произвежда, не просто да доставя мантинели.

"Тоест процедурата е незаконна, защото промените в Закона за обществените поръчки не позволяват фирми, които не разполагат с необходимия капацитет и не отговарят на условията за подобен тип поръчки, да сключват договори за инхаус", допълни депутатът. "Очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който Иван Шишков е сключил", коментира и Тома Биков.