Външният министър изпрати представителя на УНИЦЕФ за България с благодарност

Министърът на външните работи Велислава Петрова изрази благодарност към представителя на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн за ползотворното сътрудничество по повод приключването на нейния мандат и предстоящото ѝ отпътуване от страната. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

По време на срещата Петрова подчерта значимия принос на де Бройн за насърчаването на правата и благосъстоянието на децата. Тя акцентира, че в условията на нарастващи международни конфликти и глобални предизвикателства защитата на детските права трябва да остане сред основните приоритети на международната общност.

Външният министър отбеляза, че инвестициите в подкрепа на децата са ключови за устойчивото развитие и дългосрочния мир, като подчерта важната роля на организации като УНИЦЕФ в период на изпитания за международната система.

По време на разговора специално внимание беше отделено и на рисковете, които дигиталната среда създава за децата. Двете страни подчертаха необходимостта от по-тясно сътрудничество между държави, международни организации и технологични компании с цел гарантиране на онлайн безопасността и ограничаване на вредното дигитално съдържание.

Сред обсъдените теми беше и ролята на България като съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие. Според Петрова този ангажимент е отражение на последователната политика на страната в подкрепа на детските права в рамките на ООН.

От своя страна Кристина де Бройн отбеляза напредъка на България в сферата на правата на детето и подчерта, че натрупаният опит може да послужи като ценен пример за други държави. Двете страни изразиха увереност, че партньорството между УНИЦЕФ и българските институции ще продължи да се развива.