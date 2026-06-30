Задържаха непълнолетен и без книжка пиян шофьор в град Ветрен

Септемврийски полицаи заловиха непълнолетен и почерпен с алкохол шофьор.

Снощи в РУ-Септември бил получен сигнал от жител на гр. Ветрен. Притесненият мъж съобщил, че по една от улиците на градчето непълнолетен водач шофира лека кола, което създавало риск за играещите по това време там деца. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Незабавно към мястото бил насочен автопатрулен екип на РУ-Септември. Униформените установили, че зад волана на „Фиат" е 17-годишен тийнейджър от същия град, който освен неправоспособен бил и почерпен с алкохол. Направената проба с дрегер отчела стойност над 1 промил концентрация на алкохол в издишания въздух. Във връзка с този случай е образувана преписка, като материалите по нея са докладвани на Районната прокуратура в Пазарджик. С тийнейджъра работи инспектор „Детска педагогическа стая".