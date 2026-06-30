Община Сливен премахва опасни сгради на улица "Георги С. Раковски"

Община Сливен премахва опасни сгради на № 60 и № 62 на улица "Георги Сава Раковски", непосредствено до кръстовището "Двата аслана", съобщават от пресцентъра на общината. Сградите са общинска собственост, отчуждени са заради предстоящото разширяване на улицата. Те се саморазрушават и през последната седмица се превръщат в препятствие за преминаването по тротоара и в реална опасност за пешеходците.

Премахването ще завърши до края на седмицата. От община Сливен се извиняват на гражданите за причиненото им неудобство.