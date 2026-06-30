Откриха оброчна скулптура в Хераклея Синтика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Открита е вотивна скулптура в Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica във фейсбук.

Тя е пострадала при разрушаването на по-ранния храм под този на Херакъл с мозайките, проучван от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

Скулптурата е намерена на форума на Хераклея Синтика.

"И точно защото е в лошо състояние, с ясни следи, че е горяла, тази находка дава насока за обстоятелствата, при които се е сринал старият храм - почти сигурно става дума за вражеско нападение, а не за природен катаклизъм", посочват от Archaeologia Bulgarica.

Вотивите (от. лат. vote – обещание, обет) са оброчни фигурки, чрез които хората отправят молба за изцеление, за покровителство или ги поднасят в знак на благодарност, обясняват от Националния исторически музей. Вотивите са оставяни в църкви, параклиси или други места със сакрално значение – аязмо, оброчище и др. Връзват ги с червен конец, пришиват ги на червен плат или ги закрепват с восък към иконите. Поднасянето на вотив е личен акт и рядко се случвало да излиза извън най-близкия кръг и някой да дарява за чужди хора, страдания и молби.

През последните дни откриха също и мозайка в храма на Херакъл. Беше открит и торсът на Херакъл.

Находката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон.

Откритият артефакт дава нови и убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкрития в момента храм на Херакъл.