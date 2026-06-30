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В София разбиха домашна лаборатория за синтетични наркотици (снимки)

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При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

9 задържани при акции срещу дрогата в столицата

Домашна лаборатория, в която се правели синтетични наркотици, е била разбита в София, съобщиха от МВР. Тя била в кв. "Белите брези", разбра "24 часа".

Откриването на лабораторията е част от редовните акции на СДВР срещу дрогата. При последната участвали няколко районни управления - 1-о, 3-о, 6-о и 9-о. Криминалистите задържали 9 души. 

Иззети са марихуана, кокаин, амфетамин и метамфетамин, имало и случаи, в които полицаите се натъкнали на сделки с наркотици. Освен това криминалистите се натъкнали и на електронни везни, ползвани за претегляне на дозите, прекурсори, пособия за разфасоване и пакетиране, оборудване за производство и отглеждане на дрога и дори патрони. От МВР не посочиха количества на откритите наркотици.

При всички случаи са образувани разследвания. Някои от тях се водят за притежание на дрога, затова са в Софийската районна прокуратура. Други са за разпространение и производство на наркотици. Те са в Софийската градска прокуратура.

От СДВР посочват, че ще продължат акциите си срещу наркотиците. Голяма част от тях са в близост до училища, паркове и места с интензивно обществено посещение. Това бе едно от изискванията на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той посочи, че един от приоритетите му е МВР да се бори с разпространението и трафика на наркотици.

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР
При акцията била разбита лаборатория за синтетични наркотици. СНИМКИ: МВР

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