Тридневно измерване на въздуха не отчете мръсен въздух във Велико Търново

Не са засечени превишения на нормите за чистотата на въздуха във Велико Търново при извънредния тридневен мониторинг от мобилната автоматична станция . Това съобщиха от РИОСВ след анализ на протоколите от проведените измервания на въздуха в периода 19-21 юни т.г.. Контролът бе възложен от инспекцията на Изпълнителна агенция по околна среда по настояване на кмета Даниел Панов след 100 сигнала за ден за замърсявания и миризми от "Кроношпан".

"Не са установени превишения на средночасовите и средноденонощните норми по показателите фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, оценени съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух", се посочва на сайта на екоинспекцията.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе беше разположена до подстанция в близост до сградата на ДГ „Щастливо детство" в кв. „Зона Б".

За този период, анализът на данните от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в ЦДГ ,,Рада Войвода" в кв. ,,Чолаковци" също показва спазване на нормите по показатели фини прахови частици (ФПЧ10) и формалдехид, съгласно изискванията на националното законодателство.

По време на измерването не са постъпвали сигнали срещу „Кроношпан България" за замърсяване на въздуха, допълват от РИОСВ.

Сагата - местна власт и търновци срещу „Кроношпан", заради системно бълвани миризми, прах и дим, ескалира в началото на 2026 г., преминавайки през затваряне на мощности и последващо съдебно разпломбиране. През януари РИОСВ – Велико Търново наложи принудителна административна мярка за спиране на основната линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ). През юни ВАС излезе с определение, което спря предварителното изпълнение на заповедта за затваряне. На 15 юни 2026 г. РИОСВ официално премахна пломбите от сушилнята и съоръженията за топъл въздух, позволявайки на завода да възобнови работа.

Само два дни след рестарта, на 17 юни 2026 г., екоинспекцията обяви, че ще наложи нова санкция на „Кроношпан" заради уловено поредно замърсяване на атмосферния въздух. А зелените телефони прегряха от сигнали за смрад и синкава мъгла. Ситуацията стана повод кметът Даниел Панов да предупреди ръководството на завода, че търпението е изчерпано и великотърновци не са съгласни повече да бъдат тровени. Настоя производството да бъде възобновено едва след изпълнение на най-високите екологични стандарти, които да гарантират здравето на хората.