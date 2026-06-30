Окончателно: 10 г. затвор за убийството в Болярци след скандал за правата над деца

Стойчо Асенов извадил ножа след масово меле между два рода, в което той и близките му получили травми

10 години затвор е окончателната присъда на 24-годишния сега Стойчо Асенов от село Болярци край Садово, който на 19 юни 2023 г. уби новия свекър на майката на двете си дъщери след скандал за правата над децата. Решението е произнесено от ВКС и не подлежи на обжалване.

Стойчо бил на 16 години, когато се събрал да живее с 13-годишната Ана. Тя му родила 2 деца - Теодора и Ангелина, но след това го напуснала и заживяла с Иван Асенов от същото село. Стойчо искал да се грижи за дъщерите си и Ана му обещала да му прехвърли правата над тях, но в последния момент се отказала. Излъганият баща отишъл да се разправя с нея, избухнал скандал, хвърляли се камъни и полицията предупредила двата рода да мируват. Роднини на Иван обаче отправили закани за саморазправа към Стойчо, той се въоръжил с нож и потърсил кварталния полицай, но без успех.

В това време новият мъж на Ана и братовчедите му взели метален прът, дървен кол и лопата и потеглили към къщата на другото семейство. Бащата на Иван - Георги Асенов, ги последвал с друга кола, като също взел със себе си кол.

Последвало масово меле, при което в един момент Стойчо нанесъл удар с нож на Георги Асенов, който издъхнал, нападателят ранил и друг участник, но той оцелял.

Произнесеното от Окръжния съд в Пловдив наказание беше 15 години затвор, намалено на 6 от втората инстанция. ВКС върна делото за ново разглеждане на Апелативния съд, който постанови 10 години зад решетките. Последваха жалби и от Стойчо Асенов, и от близките на убития, но върховните съдии ги отхвърлят, защото смятат, че Апелативният съд е подходил към случая с необходимото внимание и е отчел, че е имало провокация. "Справедливо е отчетен фактът на създаденото в същия ден напрежение в отношенията между родствениците на подсъдимия и Иван Асенов и неговите близки, поведението на последните в същия ден, предизвиканото от тях физическо стълкновение със Стойчо Асенов и част от близките му, довели включително и до физически травми, както за самия него, така и за неговия баща, за майка му и за брат му", е записано в съдебното решение.

Половин година след това убийство новият мъж на Ана - Иван Асенов, загина в катастрофа.