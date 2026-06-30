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Ловеч с първо място на национален конкурс за таланти от социални услуги

Росица Христова

[email protected]

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СНИМКА: Община Ловеч

Ловешкият отбор на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Вяра", завоюва първо място на седемнадесетото издание на престижния конкурс за артистични изяви на хора с увреждания, който се проведе в гр. Китен.

Младежите от Ловеч очароваха журито и публиката с участието си в адаптирания мюзикъл "Травиата", в който участваха и представители на домове, защитени жилища и центрове от семеен тип от цялата страна.

В главните роли влязоха потребителите на социалната услуга Аксибер Зъмбов, Елена Стефанова и Бинка Христова. Представлението бе изнесено съвместно с потребители на Център за настаняване на деца "Слънце" - гр. Каспичан.

Грандиозният спектакъл впечатляваше с авторския прочит на най-известната опера на всички времена - класиката на Джузепе Верди, с адаптиран текст по либретото на едноименното произведение.

Освен I-во място в класацията на журито и публиката, участниците спечелиха още осем награди в различни категории, сред които "Награда за изготвяне на артистична програма", присъдена на управителя на социалната услуга Даниел Лазаров. В деня след провеждането на конкурса Лазаров взе участие и в тематичен уъркшоп, насочен към предизвикателствата и креативните решения при изготвянето на арттерапевтични програми за хора с увреждания, където той сподели натрупания си опит по темата.

СНИМКА: Община Ловеч
СНИМКА: Община Ловеч
СНИМКА: Община Ловеч
СНИМКА: Община Ловеч
СНИМКА: Община Ловеч
СНИМКА: Община Ловеч
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