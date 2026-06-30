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Лилия Маравилия: От някои пошлотии на сцената ме е срам

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Лилия Маравилия: От някои пошлотии на сцената ме е срам

„Изкуството може да те възпитава. За мен е много важно продуктът, в който участвам, да има послание“, казва актрисата Лилия Маравилия в подкаста „24 часа от живота“ с водещ Анатолий Попов -Толик.

В разговора тя говори открито за театъра, киното, вкуса и отговорността на артистите към публиката. Маравилия признава, че има спектакли, които я натъжават не защото са леки, а защото след тях човек излиза навън и „не може нито да разкаже история, нито да се замисли за нещо“.

„Има едни пошлотии, от които ме е срам да ги гледам“, казва актрисата и поставя въпроса какво реално получава публиката, когато й се предлага само евтин смях. Според нея истински ценното преживяване е онова, което кара зрителя да се разпознае, да се запита как би постъпил и да излезе от залата малко по-различен.

В епизода актрисата разказва още за първия си голям отказ във ВИТИЗ, за срещата с Краси Ранков, за класа на проф. Крикор Азарян, за театъра като любов, за киното, сценарните проблеми и защо текстът е най-важното - дори „и Антъни Хопкинс да си“.

Целия разговор с Лилия Маравилия може да чуете в подкаста „24 часа от живота“ с Анатолий Попов - Толик.

Автор на статията

24 часа

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