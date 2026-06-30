Владимир Кличко към Терзиев: Виждам в теб мисленето на истински кмет

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Градоначалникът на София разговаря с кмета на Киев Виталий Кличко

Кметът на София Васил Терзиев се срещна със световната боксова легенда д-р Владимир Кличко, който е на посещение в България по покана на Българската федерация по бокс във връзка с предстоящото Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София.

То ще се проведе от 15 до 26 септември 2026 г. в „Асикс Арена" и ще събере най-добрите боксьори на Стария континент. За България това е четвърто домакинство на Европейско първенство при мъжете.

В срещата участваха заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, генералният секретар на European Boxing Мартин Волке и мениджърът Александър Красюк.

Основните теми в разговора бяха лидерството, обществената отговорност и предизвикателствата пред управлението на големите градове, съобщиха от Столичната община.

„Виждам в теб мисленето на един истински кмет. Няма значение кой е градът – кметът е човек, който истински преживява всичко, което се случва с неговия град", каза Владимир Кличко.

По време на срещата Владимир Кличко се свърза във видео разговор с кмета на Киев Виталий Кличко, който му е брат. Двамата кметове разговаряха за ежедневните предизвикателства пред местната власт и управлението на град в условията на война.

Васил Терзиев благодари на кмета на Киев за силата и примера, който дава.

„Това, което правите за Киев и за хората му, е вдъхновение. Вашата работа като кмет в тези условия заслужава огромно уважение и вярвам, че всичко ще бъде наред", каза Терзиев.

Виталий Кличко сподели, че въпреки ежедневните въздушни атаки градът продължава да функционира.

Той покани Васил Терзиев да посети Киев, а с чувство за хумор добави, че за сигурността му лично ще се погрижат той и брат му Владимир. От своя страна кметът на София отправи покана към Виталий Кличко да посети българската столица.

Владимир Кличко заяви и готовността си да подкрепи София в организацията на Европейското първенство.

„През септември София ще бъде домакин на Европейското първенство по бокс. Разчитайте на мен. Ако имате нужда от помощ, аз съм на ваша страна", каза той.

По време на разговора Васил Терзиев отбеляза, че големите промени не се случват благодарение на един човек.

„Всички винаги търсим някой магьосник, който да реши проблемите вместо нас. Но така не става. Трябва като общество да запретнем ръкави и заедно да свършим работата", каза кметът на София.

В края на срещата Владимир Кличко подари на Васил Терзиев своята книга „FACE THE CHALLENGE – Discover the Willpower in You", посветена на преодоляването на предизвикателствата чрез дисциплина и воля.

Терзиев пък му подари плакет на София и албума „Етюд-и-те на София. 10 години в кадри".