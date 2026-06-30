Назначават геодезист, лесовъд и еколог по случая с оградите в Баба Алино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд – Варна назначи няколко съдебни експертизи по делото, свързано с огражденията в местността Баба Алино, и даде ход на производството.

Делото е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите – Варна, с която е разпоредено спиране на дейностите по ограждането на общо девет поземлени имота в района на местността „Баба Алино", к.к. „Чайка", както и премахване на вече изграденото оградно съоръжение.

В хода на съдебното производство дружеството твърди, че за описаните имоти не следва да се извършват процедури по промяна на предназначението.

За изясняване на този спор съдът назначи съдебно-техническа експертиза с вещо лице – геодезист. Експертът трябва да проучи всички действащи и предходни кадастрални, регулационни и застроителни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали.

Задачата му е да установи дали процесните имоти попадат изцяло или частично в границите на населено място или селищно образувание, определени с околовръстен полигон съгласно действащата към момента нормативна уредба, или в строителни граници по регулационен план, одобрен до 1 юни 1973 г.

Освен това вещото лице трябва подробно да анализира Заповед №1451 от 26 юни 1967 г. на заместник-министъра на строежите и архитектурата относно местността „Баба Алино" и да посочи дали имотите на жалбоподателя попадат в нейния обхват.

Двама експерти - лесовъд и еколог, трябва да дадат заключение дали оградата представлява физическа преграда, която ограничава свободното придвижване на хора, диви животни и води, както и дали може да доведе до фрагментация на местообитанията в района.

Вещите лица ще трябва да установят и дали засегнатите имоти попадат изцяло или частично в защитени зони.

Съдът припомня, че още през юни е отказал да спре предварителното изпълнение на заповедта на Регионалната дирекция по горите.

За да бъдат изготвени назначените експертизи, Административният съд – Варна отложи делото и насрочи следващото открито съдебно заседание за 30 септември 2026 г. от 10:00 часа.