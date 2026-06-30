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ДПС вика Демерджиев в парламента да обясни защо напада Пеевски

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Иван Демерджиев

Парламентарната група на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. 

"Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.

Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР", посочват още от ПГ на ДПС.

По-рано днес вътрешния министър каза, че ще се проверяват доходи и полети на Пеевски. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Иван Демерджиев

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