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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23139897 www.24chasa.bg

Откриха гъбар с травма на главата край Габрово след 22 ч. в неизвестност

Дима Максимова

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След мащабно издирване полицаи и пожарникари откриха 65-годишен с тежка травма на главата в гориста местност край Габрово.

Около 5:40 часа тази сутрин на тел. 112  66-годишна жена е подала сигнал, че съпругът ѝ е в неизвестност. По нейни данни, на 29 юни, около 11 часа, мъжът се е отправил към гората за гъби, но не се е прибрал. Предприети са незабавни мащабни издирвателни действия от служители на РУ-Габрово, ОДМВР и РДПБЗН-Габрово за установяване местонахождението на гъбаря.

Около 9:20 часа 65-годишният мъж е открит в безпомощно състояние, с травма на главата в гориста местност в землището на село Гарван, съобщиха от полицията.

Мъжът е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Тота Венкова"-Габрово. На място е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

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