ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23139934 www.24chasa.bg

Издирват с европейска заповед за арест мъж, обвинен за присвояване на коли

Ваньо Стоилов

[email protected]

588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

По внесено искане на Районната прокуратура в Стара Загора на 28 юни 2026 г. Районният съд в града разреши изпълнението на европейска заповед за арест, издадена спрямо Ю.Я., на 45 г., съобщиха днес от държавното обвинение. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че в периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства -  5 леки автомобила, 6  товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне, а обсебването е в големи размери.

В хода на разследването Ю.Я. многократно е бил призоваван от Районна прокуратура - Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му в качеството на обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване.

Поради тази причина спрямо него е повдигнато обвинение по реда на задочно производство и Районна прокуратура - Стара Загора е внесла искане в Районен съд - Стара Загора за издаване на Европейска заповед за арест, чието изпълнение е разрешено. Тя ще бъде изпратена за изпълнение на полицейските служби след влизане в сила на съдебния акт. При установяване на местонахождението на Ю.Я. и привеждането му в ареста, Районна прокуратура - Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

В хода на разследването по делото е установено, че Ю.Я. се свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили.  Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили и ремарке, сред които и от марките "Мерцедес", "Ферари", "Ламборджини", "Порше". По различно време през 2025 г. Ю.Я. спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства дори и след надлежно изпратени му чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)