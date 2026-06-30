Митрофанова на литургията за 2 г. от избора на патриарх Даниил (Снимки)

Посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова бе на тържествената литургия по случай избора на патриарх Даниил за глава на Българската православна църква.

Днес в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" патриархът отслужи литургия заедно с митрополити и епископи. На същия ден през 2024 г. на Патриаршески избирателен църковен събор Даниил (тогава Неврокопски митрополит - б.р.) бе избран на втори тур с 69 гласа срещу 66 за митрополит Григорий Врачански.

Присъствието на руската посланичка на литургията идва след като Даниил определи като смело решението на премиера Румен Радев да не подкрепи санкциите на ЕС срещу руския патриарх Кирил. Митрофанова на литургията за 2 г. от избора на патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков Митрофанова на литургията за 2 г. от избора на патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

"Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една Поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението", коментира българският патриарх преди да се срещне с премиера Радев.

Включването на руския патриарх Кирил към санкциите е предложение, което тепърва ЕС ще гласува. То е част от 21-я санкционен пакет, който се изготвя след началото на войната в Украйна през 2022 г. Освен санкциите срещу патриарх Кирил, сме против и част от тези в енергетиката, които са свързани с "Лукойл", съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди 2 седмици. Информацията първо се появи в "Политико", като изданието се позоваваше на двама дипломати, твърдящи за знаци от София, че се противопоставя на част от поредния пакет санкции срещу Русия. Митрофанова на литургията за 2 г. от избора на патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков Митрофанова на литургията за 2 г. от избора на патриарх Даниил СНИМКА: Георги Палейков

През февруари патриарх Даниил оглави Божествена св. Литургия в руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" за 10-годишнината от канонизацията на св. Серафим (Софийски) Чудотворец. На нея са присъствали и Цар Симеон Втори и посланичката на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Това става ясно от фейсбук публикации на официалните страници във фейсбук на Н.В. Цар Симеон II и руското посолство.