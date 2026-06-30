С рокмаратон на скалите край Камен бряг посрещат Джулай морнинг

И тази година традицията да се посрещне първото юлско утро край Камен бряг ще бъде спазена.Изгревът ще бъде предшестван от музикален рок маратон, организиран от Община Каварна. След 22.30 часа тази вечер, на сцената ще се качат групите Rockstage, Forepeak, Death Row, Teraflora и Цена Коев.

Хедлайнер тази година ще бъде звездата Джеф Скот Сото – един от най-популярните гласове в рока, участвал като вокалист в Yngwie Malmsteen, Axel Rudi Pell, Talisman и Journey. Местността „Огънчето" край село Камен бряг всяка година събитието събира жители и гости на региона, които посрещат първите слънчеви лъчи на 1 юли на скалистия бряг на Черно море.Камен бряг е сред най-популярните места в България за отбелязване на Джулай морнинг и привлича посетители от страната и чужбина.

Традицията за организираното посрещане на първоюлското утро край Камен бряг е от 2004 г.. Тогавашният кмет кмет на Каварна Цонко Цонев качи на сцената Джон Лоутън, вокалист на „Юрая Хийп", и години наред гласът му се извисяваше заедно с първите слънчеви лъчи на 1 юли пред няколко хиляди млади млади хора.А Джон Лоутън се влюби в Каварна и региона и остана до смъртта си там. По негова молба прахът му е разпръснат тоно над скалите на Камен бряг. „Поддържаща група на Джон беше „Б.Т.Р.". В едно от посрещанията на 1 юли гостува Кен Хенсли – авторът на баладата „July morning", който акомпанираше на клавира на Джон", припомня Цонев.