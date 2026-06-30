ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата отказа да пусне Стоян Колев да участ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23140074 www.24chasa.bg

Върви основният ремонт на ул. "Полтава" във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
В ход е основен ремонт на ул."Полтава" във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Нова ВиК-мрежа, разширяване, озеленяване, цялостно преасфалтиране и 170 паркоместа са в проекта

Основен ремонт на улица „Полтава" се извършва във Велико Търново. Отсечката е главна транспортна артерия за най-гъсто застроения квартал в града - кв. „Колю Фичето".
В източната част улицата се разширява и се изгражда подпорна стена при ската под бул. „България". Там ще бъдат създадени десетки нови обществени паркоместа и озеленяване.
Паралелно се подменя ВиК инфраструктурата, за да се сложи край на авариите заради стария водопровод.
До края на следващата седмица улица „Полтава" в участъка от ул. „Арх. Петър Матанов" до ул. „Симеон Велики" е затворена за движение, уточняват от местната управа.
След това работата по ВиК инфраструктурата продължава в частта от пресечката със „Симеон Велики" до ул. „Оборище".
Щом приключи изкопните работи цялата улица с дължина от 1,1 км ще бъде основно преасфалтирана, с над 170  оформени паркоместа и обновени тротоари. Облагородени и благоустроени ще бъдат локалните платна към жилищните сгради по дължината на „Полтава" – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.

Докато трае ремонтът, автобус №2 се движи по обходен маршрут в кв. „Колю Фичето" – вместо по улици „Полтава" и „Оборище", се минава по бул. „България" (под НВУ „Васил Левски") – Западен пътен възел и ул. „Магистрална". Ползват се спирките на автобус №110, уточняват от общината.

В ход е основен ремонт на ул."Полтава" във Велико Търново
Ремонтът ще осигури 170 паркоместа
В ход е основен ремонт на ул."Полтава" във Велико Търново
Ремонтът ще осигури 170 паркоместа
В ход е основен ремонт на ул."Полтава" във Велико Търново
Ремонтът ще осигури 170 паркоместа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)