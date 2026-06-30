Върви основният ремонт на ул. "Полтава" във Велико Търново

Нова ВиК-мрежа, разширяване, озеленяване, цялостно преасфалтиране и 170 паркоместа са в проекта

Основен ремонт на улица „Полтава" се извършва във Велико Търново. Отсечката е главна транспортна артерия за най-гъсто застроения квартал в града - кв. „Колю Фичето".

В източната част улицата се разширява и се изгражда подпорна стена при ската под бул. „България". Там ще бъдат създадени десетки нови обществени паркоместа и озеленяване.

Паралелно се подменя ВиК инфраструктурата, за да се сложи край на авариите заради стария водопровод.

До края на следващата седмица улица „Полтава" в участъка от ул. „Арх. Петър Матанов" до ул. „Симеон Велики" е затворена за движение, уточняват от местната управа.

След това работата по ВиК инфраструктурата продължава в частта от пресечката със „Симеон Велики" до ул. „Оборище".

Щом приключи изкопните работи цялата улица с дължина от 1,1 км ще бъде основно преасфалтирана, с над 170 оформени паркоместа и обновени тротоари. Облагородени и благоустроени ще бъдат локалните платна към жилищните сгради по дължината на „Полтава" – това включва асфалтиране, озеленяване, оформяне на паркоместа.

Докато трае ремонтът, автобус №2 се движи по обходен маршрут в кв. „Колю Фичето" – вместо по улици „Полтава" и „Оборище", се минава по бул. „България" (под НВУ „Васил Левски") – Западен пътен възел и ул. „Магистрална". Ползват се спирките на автобус №110, уточняват от общината.