Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той бе освободен от този пост миналата година.

Тончев стана председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на Димитър Георгиев. През ноември 2023 г. тогавашният премиер Николай Денков изпрати до президента Румен Радев мотивирано предложение за освобождаване на Тончев с мотива, че не е отстрани заместника си Деньо Денев и така службата е дала "началото на саботажа срещу машинното гласуване" на първия тур на изборите. Тогава Радев обясни, че "оставката на Пламен Тончев се иска не защото е нарушил, а защото е спазил закона".

На 28 май 2025 г. Народното събрание изненадващо избра Пламен Тончев за председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност. Тончев сам подава писмена оставка от ДАНС, за да заеме новия си пост. Това лишава Радев от възможност за вето. И така в началото на юни Радев официално подписва указа за освобождаването му, като нарича маневрата на партиите "заобикаляне на конституцията".

През ноември 2025 г. правителството на Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Тончев, а след освобождаването му временно изпълняваше функциите председател. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.

На 8 май пък правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.