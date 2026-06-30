"Софекострой" ще чисти "Подуяне" от утре, а "Слатина" и "Изгрев" - "БКС Чистота"

От 1 юли влиза в сила нов оперативен план за почистване в районите "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне", с който Столичната община не само гарантира редовното извозване на отпадъците, но и завръщането на ключови услуги по чистотата, които бяха силно ограничени през последните месеци.

„Вече не сме в позиция някой да ни извива ръцете – София има план и ресурс да защити интереса на софиянци", заяви зам.-кметът по екология на столицата инж. Николай Неделков.

Новият оперативен план за почистване въвежда устойчиви решения за трите района до финализиране на съдебните процедури по дългосрочните договори.

В район „Подуяне" обслужването се поема изцяло от общинското дружество „Софекострой". През последната половин година общината инвестира значителни средства в нова техника и екипи, за да развие собствен общински капацитет, който да служи като гарант за сигурността на града и защита срещу зависимости от частни оператори.

В районите „Слатина" и „Изгрев" почистването се възлага временно на оператор, обслужващ съседни зони. Това гарантира, че живущите в кварталите няма да усетят прехода в административното управление, а напротив – ще видят реално подобрение в чистотата около домовете си. Дейностите ще се извършват от "БКС Чистота", свързвана с "Титан". Фирмата вече чисти районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя".

Предвижда се значително увеличение на дейностите по почистване. Докато от 1 декември 2025 г. до момента в тези три района се извършваха едва 2 от общо над 40 дейности по договор, от утре ще се поднови и извършването на: ръчното почистване от наноси и кал, почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт, ръчното метене и миене на улици и тротоари.

Настоящата ситуация в трите района е следствие от изтичането на старите договори за почистване в края на 2025 г. и блокирането на новите процедури чрез поредица от административни жалби. Общината отказа да подпише договори на икономически необосновани цени и въведе временна организация на почистването в трите района.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече се произнесе в полза на общината, потвърждавайки законосъобразността на процедурата и разрешавайки предварително изпълнение на новия дългосрочен договор, където вече има избран изпълнител.

Това решение на КЗК в момента е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Общината очаква окончателното произнасяне на съда, което ще позволи стартирането на пълния обем от дейности по почистване съгласно новите, по-високи стандарти, заложени в договорите за чистотата.