Българските и американските спецсили проведоха съвместно обучение

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) беше домакин на съвместната българо-американска подготовка Joint Combined Exchange Training (JCET), в която участваха формирования от Силите за специални операции на България и на Съединените американски щати. Учението се проведе през целия месец юни, съобщиха от министерство на отбраната.

Основният акцент в съвместната подготовка беше поставен върху изпълнението и усъвършенстването на широк спектър от техники, тактики и процедури, необходими за успешното изпълнение на специални операции. Военнослужещите тренираха планиране и провеждане на рейдове, организиране на засади и водене на бойни действия в градска среда.

Специално внимание беше отделено и на оказването на първа медицинска помощ на бойното поле. Участниците усъвършенстваха действията си при управление на критични ситуации в изолирана среда, когато незабавната медицинска евакуация не е възможна.

Съвременните предизвикателства пред специалните операции наложиха в рамките на подготовката JCET да бъдат включени и задачи, свързани с ефективното внедряване и използване на безпилотни летателни апарати за разузнаване, поразяване на цели и осигуряване на близка огнева поддръжка.

От Съвместното командване на специалните операции посочват, че всички тренировки са преминали в отлично партньорство между специалните сили на България и САЩ, като са допринесли за повишаването на оперативната съвместимост и за обмена на практически опит между военнослужещите от двете държави.