Танцьори от Тайван пристигат за фестивала "Фолклорен извор" край Свищов

Само след броени дни ще се състои третото издание на националния конкурс за изпълнители „Старите песни на нов глас" и четиринадесетото издание на Международния фолклорен фестивал „Фолклорен извор" в село Царевец. Специален гост на тазгодишното издание е младежка танцова компания от Тайван. Екзотичният състав ще представя свои изпълнения всяка вечер, веднага след приключване на дневната конкурсна програма.

На 2 юли ще се проведе и третото издание на Националния конкурс за изпълнители „Старите песни на нов глас", който се утвърди като самостоятелна проява в рамките на фестивала. Журито допусна до финалния кръг 22-а певци за изпълнения на живо, посочват организаторите. Вечерта ще бъдат награждаването и гала-концертът на победителите в конкурса.

В трите фестивални дни, от 3 до 5 юли на сцената в летния театър в Царевец ще излязат над 4500 участници от 300 състава и индивидуални изпълнители.

На официалното откриване в петък вечерта концерт ще изнесе квартет „Славей". Вторият фестивален ден ще завърши с представяне на Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев", град Котел, а на 5 юли фестивалът ще бъде закрит в центъра на селото с общо веселие, за което ще се погрижи пловдивският оркестър „Тракийско настроение".

Събитието е под патронажа на Министерство на културата.



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