В Пазарджик откриха реновирания Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич"

Реновираният Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич" в Пазарджик бе открит днес от заместник-министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, областния управител Борислав Богословов и кмета на общината Петър Куленски. Социалната услуга е обновена с инвестиция от над 2.8 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Изцяло ремонтирани са двете сгради на Дома, в които 170 възрастни хора ще получат по-достойни условия на живот и по-качествена подкрепа. При реновирането са внедрени мерки за енергийна ефективност, осигурена е достъпна архитектурна среда, модернизирани са ВиК инсталацията и електрическата инсталация, доставено е ново обзавеждане, медицинско оборудване и техника.

„С отношението си към нашите майки и бащи, към възрастните, сме длъжни да им покажем колко са значими за нас и за цялото общество. С тази инвестиция техният дом ще отговаря на най-високите стандарти за качеството на социалните услуги", заяви Надя Клисурска. Тя пожела на живеещите в Дома здраве и дълголетие.

Още в началото на 2026 г. Община Пазарджик приключи реновирането и на другия Дом за стари хора на своята територия – в с. Главиница. Инвестицията по НПВУ за реновиране на 80 от 82-ата дома за стари хора, финансирани от държавата, както и за изграждане на около 200 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за пълнолетни хора с увреждания e част реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните. Общият бюджет на инвестицията е 385 млн. евро, подчерта кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

Местната власт се е възползвала от още две инвестиции по НПВУ, управлявани от Министерството на труда и социалната политика. По проекти на обща стойност близо 560 000 евро ще бъдат закупени лекотоварни електрически автомобили и зарядна станция за социалните услуги в общината, които се финансират от държавата. Ще бъдат монтирани и фотоволтаични инсталации в тях.