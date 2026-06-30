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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23140511 www.24chasa.bg

НФК отвори за кандидатстване програма „Целева подкрепа „Творческа Европа" 2026 – първа сесия

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Националнен фонд „Култура" официално обяви отварянето на първата сесия за 2026 г. по програма „Целева подкрепа „Творческа Европа". Програмата е ключов инструмент за финансово подпомагане на български културни организации, които вече са одобрени за финансиране от Европейската комисия по голямата европейска програма „Творческа Европа" (подпрограма „Култура", направление „Европейско сътрудничество"). Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Основната цел на инициативата е да осигури необходимото национално съфинансиране, което да насърчи и улесни българските оператори в реализирането на мащабни международни проекти, обмена на умения, развитието на нови публики и интеграцията им в европейските културни процеси.

Допустими кандидати по програмата са юридически лица (български културни организации), които участват в одобрени проекти за международно сътрудничество по програма „Творческа Европа".

Програмата не предвижда ограничения в минималния и максимален размер на финансирането за конкретен проект. При проекти с финансиране под 15 000 евро кандидатът не е задължен да осигурява собствен принос. При проекти с финансиране над 15 000 евро - НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта – за организации, които са проектен партньор и до 90% от бюджета на проекта – за организации, които са проектен координатор.

Срокът за кандидатстването по настоящата първа сесия е 6 юли, като кандидатстването се извършва през платформата на Националния фонд „Култура". Изисква се регистрация в раздел „Кандидатствай по програма" на https://ncf.bg/bg.

Веднага след изтичане срока на кандидатстване по първата сесия, ще бъде обявена и втората сесия със срок до ноември.

Всички документи, върху които се изисква полагането на подпис от страна на кандидата/представляващия кандидата, се попълват само с квалифициран електронен подпис (КЕП). За всякакви въпроси, свързани с кандидатстването, може да се ползва имейла за комуникация с Националния фонд „Култура" - [email protected]

Пълния пакет с документи и подробните условия за кандидатстване са достъпни на официалния сайт на фонда.

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