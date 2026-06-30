Профилактиката в ранна детска възраст бе във фокуса на „Общинското училище за родители" в Русе през юни

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В Регионалната библиотека „Любен Каравелов" днес се проведе поредното издание на „Общинското училище за родители" – инициатива на Община Русе, насочена към предоставянето на полезна и достоверна информация по въпроси, свързани с майчиното и детското здраве, съобщиха от общината.

В рамките на срещата д-р Момчил Итов от УМБАЛ „Медика" представи темата „Защо е необходима профилактика в кърмаческа възраст?". Участниците получиха ценни насоки за значението на профилактичните прегледи и проследяването на детското развитие през първите месеци след раждането.

Д-р Йоана Великова и д-р Александър Ангелов от УМБАЛ „Канев" запознаха присъстващите със спешните състояния при новороденото, оказването на първа помощ у дома, планирането на следваща бременност и възможностите за контрацепция след раждане.

Събитието се реализира със съдействието на двете русенски болници и е част от дейностите на Община Русе, насочени към информираността на бъдещите и настоящите родители и насърчаването на добрите практики в грижата за майчиното и детското здраве.

Следващото издание на общинското училище ще се проведе на 30 юли от 10 ч. отново в Регионалната библиотека.