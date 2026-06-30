ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват системно блудство над 9-годишно момче и...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23140659 www.24chasa.bg

Хванаха моторист по туристически маршрут в Национален парк "Рила"

Тони Маскръчка

1268
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хванаха моторист в НП "Рила". СНИМКА: Национален парк "Рила"

С успешна акция на парковата охрана е санкциониран моторист, нарушил режимите в Национален парк „Рила", съобщиха от дирекцията на парка.

На 29 юни 2026 г., в 13:25 часа е получен сигнал за движение на кросов мотоциклет по туристическия маршрут от местността „Меча поляна" в посока хижа „Мальовица".
След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол" е извършена проверка в района. В резултат на предприетите действия нарушителя е установен в пешеходния туристически маршрут към хижа „Мальовица", в Парков участък „Говедарци", на територията на Национален парк „Рила".

На лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112. 

Хванаха моторист в НП "Рила". СНИМКА: Национален парк "Рила"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)