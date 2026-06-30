Хванаха моторист по туристически маршрут в Национален парк "Рила"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С успешна акция на парковата охрана е санкциониран моторист, нарушил режимите в Национален парк „Рила", съобщиха от дирекцията на парка.

На 29 юни 2026 г., в 13:25 часа е получен сигнал за движение на кросов мотоциклет по туристическия маршрут от местността „Меча поляна" в посока хижа „Мальовица".

След бърза реакция на служителите „Паркова охрана и контрол" е извършена проверка в района. В резултат на предприетите действия нарушителя е установен в пешеходния туристически маршрут към хижа „Мальовица", в Парков участък „Говедарци", на територията на Национален парк „Рила".

На лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.