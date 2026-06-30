Калин Стоянов внесе сигнали в СГП и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев

Калин Стоянов внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев. Това съобщи самият той.

Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София. Това съобщи бившият вътрешен министър Калин Стоянов във фейсбук.

"Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", добави той.

По-рано днес Стоянов отправи серия от обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, твърдейки, че той поддържа връзки с лица от криминалния контингент и оказва натиск за използване на лъжесвидетели. Стоянов заяви, че ще сезира главния прокурор и Европейската прокуратура, като твърденията му към момента не са подкрепени с публично представени доказателства, а засегнатите страни все още не са коментирали обвиненията.

Ето какво гласи поста на Стоянов от по-рано:

До мен достигна изключително притеснителна информация, свързана с министъра на МВР Иван Демерджиев.

През последните няколко седмици един от най-близките хора на Демерджиев е бил Николай Филипов, по прякор „Митничаря" от гр. Бургас, когото той лично обгрижвал, за да го използва като "кошаревски свидетел" (лъжесвидетел) срещу неудобни за него хора.

Само ще припомня, че Николай „Митничаря" е човекът, който е имал общ бизнес и общи имоти с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов - „Нотариуса". Освен това непосредствено след смъртта на Божанов, Филипов започва да живее с жената на Мартин „Нотариуса" - Гергана Божанова, с която вече имат дете.

Според информацията Николай „Митничаря" и Гергана Божанова са имали връзка още преди убийството на „Нотариуса", откъдето възникват множество обезпокояващи въпроси.

Друг интересен момент е, че след убийството, „Митничаря" и жената на убития Мартин Божанов водят дела с дъщерята на Божанов от първия му брак за множество имоти.

Тук е мястото да припомня, че Гергана Божанова беше първият служител на ГДБОП, когото уволних непосредствено след като заех поста директор на ГДБОП.

Тук е мястото да припомня и че докато заемах поста министър на МВР, в края на 2023 година, след проведено оперативно разследване, ОДМВР-Бургас разкри контрабанден канал за горива на частно пристанище в гр. Бургас, собственост на Николай Филипов. Това разследване би следвало да продължава и до днес.

Както е известно, от няколко години Николай Филипов е в тежък конфликт с всичките си съдружници – Любомир Парашкевов, Валентин Каравълчев, Стоян Тенекеджиев и други, в различните бизнеси, които управлява.

Връзката между Демерджиев и Николай „Митничаря" е Владислав Милчев, който е управител и вероятно съсобственик на хотелски комплекс „Емералд Ризорт" в гр. Равда, където Демерджиев бил чест високопоставен гост.

В момента съпругата на въпросния Владислав Милчев била назначена в МВР с идеята да бъде съветник на Демерджиев по определени теми.

Ако се наложи, впоследствие ще изложа интересни факти за въпросния Милчев и съпругата му, която е бивш служител на ГДБОП, но преди години е била освободена оттам при смущаващи обстоятелства.

Според информацията Демерджиев обещавал на Филипов, че ще му реши всички проблеми с бившите му съдружници при едно единствено условие - да дава лъжливи свидетелски показания срещу хора, които той му посочи.

Тъй като Николай Филипов бил притиснат от обстоятелствата, той заявил готовност да „нарежда хора", като дори обещал на Демерджиев, че ако му оправи делото за контрабандните горива и бизнесът му отново заработи и ако му съдейства да бъде прекратено делото за убийството на Мартин "Нотариуса" ще го включи като неформален съдружник в контрабандата на горива.

Николай Филипов бил готов на всичко, само и само да бъдат решени проблемите му с всички, които по една или друга причина са се отдръпнали от него и с които в момента има различни съдебни и дори физически сблъсъци.

Според информацията Демерджиев вече е заел страната на Филипов и двамата често се виждали, включително и в сградата на МВР.

Тук е мястото да припомня, че през 2023 година, в резултат на подаден от мен сигнал в качеството ми на министър на вътрешните работи до АДФИ и Софийската градска прокуратура, в момента Демерджиев е обвиняем за корупционно престъпление във връзка с допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществена поръчка за новите лични документи.

Освен това преди седмица подадох сигнал до главния прокурор на Република България с цел проверка на данни за оказван натиск от страна на Демерджиев върху представители на прокуратурата, за да бъде прекратено делото срещу него, както и за оказване на въздействие върху експерти, назначени да изготвят експертиза по делото, така че резултатът от нея да бъде в негова полза. Демерджиев ежедневно се заканвал и беснеел в МВР, че заради разкритията ми по обществената поръчка, в резултат на което и към момента е с повдигнато обвинение, цитирам "Калин Стоянов трябва да бъде смачкан"

За първи път в историята на МВР, за вътрешен министър е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление и освен това силно оплетен с тежък криминален контингент, дори и лица, склонни да поръчват извършването на тежки криминални престъпления (нанасяне на телесни повреди, палежи), включително и убийства.

Предполагам, че като човекът, заради когото Демерджиев получи обвинение, впоследствие и като човекът, който посочи, че последният търси варианти за прекратяване на делото, както и като човекът, който уволни жената на „Нотариуса" от ГДБОП и по чието време като министър беше разкрит контрабандният канал на Николай Филипов в гр. Бургас, ще бъда мощно атакуван от тях тримата, дори и с цената на фалшиви твърдения, давани от кошаревските свидетели на Иван Демерджиев.

Във връзка с горните обстоятелства още днес ще входирам официален сигнал до главния прокурор, както и до Европейската прокуратура.

На 19 март Калин Стоянов обяви ще сигнализира Софийската градска прокуратура за действията на Иван Демерджиев, който по онова време беше кандидат за депутат, за полицейски натиск и опити за сплашване срещу политическите му опоненти от ДПС и злоупотреба с влияние върху структурите на МВР в Кърджали. В публикация в социалните медии Калин Стоянов тогава пише:

"В деня след регистрацията на листата в гр. Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, с която Радев се явява на изборите, г-н "Бях точен с парите" е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща той му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове.

Г-н "Бях точен с парите" директно е заповядал на Кандев да бъдат задържани кметовете на гр. Кърджали - Ерол Мюмюн, на гр. Джебел - Неджми Али, и на гр. Черноочене - Айджан Ахмед. Целта на спуснатия в гр. Кърджали Демерджиев била чрез репресии да стресира хората в региона, за да спечели мандат за коалицията на Радев."

В поста си Калин Стоянов разкрива и че "Като вземем предвид, че новоназначеният директор на ОДМВР-Кърджали е извършил безпрецедентна чистка на всички нива в дирекцията, както и в отделните районни управления в областта, става ясно, че в действителност Кандев се готви да изпълни нарежданията на един от своите кукловоди - Демерджиев. Подобен сценарий бил подготвен за всички областни градове и насочен само и единствено срещу хора на ДПС.

"Водачът на Румен Радев в Кърджали - Иван Демерджиев, е провел среща с и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, на който е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС. Бил съм 25 години в системата на МВР и е нормално да имам тази информация", заяви Стоянов по-късно през същия ден в кулоарите на парламента.

"Идеята е да бъдат сплашени хората и по този начин те да не излязат да дадат своя глас на предстоящите избори. В следващите дни ще обясним подробно кой на кого е от новоназначените директори, било то на териториални или на главни дирекции. Ще направим схема и ще стане ясно, че МВР в момента не се управлява от ПП-ДБ, а се управлява от г-н КОЙ и най-вече: съветниците покрай него", каза още депутатът от ДПС.

"Всичко, което предстои като репресия няма да ни уплаши. Ние ще спечелим доверието на българските граждани, ще разширяваме своята популярност с работата, която извършваме за тях. И най-вече с това, че търсим решения за техните проблеми", категоричен бе бившият МВР министър.

"Предстои да бъдат привиквани хора, че уж участват в някакви схеми за наркотици, за измами, заложни къщи и т.н. Това е абсолютна глупост и в рамките на това, което предстои като кампания, ние ще го покажем на българите: това не е вярно", каза още той.

Запитан дали под "г-н КОЙ" има предвид подалият оставка президент Румен Радев, Стоянов отговори: "Вие го казахте, г-н КОЙ и съветниците покрай него".

"Постепенно се дадоха едни резултати, в последствие други. И точно затова някои от тези, на които не им харесват резултатите, ще направят всичко възможно през МВР, с т.нар. тяхно МВР и с ала-бала с машините, да постигнат резултата, който търсят", допълни той.

По-късно Дмерджиев коментира обвиненията на Стоянов. Приемам сериозно опитите да бъде очернено името ми, каза той малко след като Стоянов обяви, че ще внася сигнал срещу него.

"Схемата е ясна - определени "медии", умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се "сезира" и тръгва да подава сигнал срещу мен. Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка. За мен правото и справедливостта са над всичко", подчертава Демерджиев в пост в личния си профил във фейсбук.

Той допълни, че ако Стоянов действително е подал сигнал срещу него, той ще защити името си и ще подаде на свой ред сигнал за набеждаване.