Свидетел на фатална катастрофа в Пловдив: Пострадалият лежеше на земята, кървеше от главата и носа

Удариха се колело и тротинетка, подсъдимият беше притеснен и видимо загрижен за състоянието му, спомни си Кирил Пачалов

Чух зад гърба си някакъв силен удар. После установих, че е между тротинетка и колело. Обърнах се и отидох до местопроизшествието. Там видях потърпевшия да лежи на земята, имаше колело между краката му. Човекът имаше удар в задната част на тила и беше в безсъзнание, дишаше, но учестено. Течеше му кръв от раната и от носа. Следващото, което направих, беше да извикам бърза помощ.

Това разказа пред Районния съд в Пловдив 31-годишният Кирил Пачалов. Мъжът е свидетел по делото за катастрофа на кръстовището между улиците "Славянска" и "Иларион Макариополски" в центъра на Пловдив. Инцидентът стана на 4 август 2023 г., а велосипедистът Светослав Василев издъхна 3 дни по-късно в болница. Според обвинението той се движел по пътя с предимство и бил ударен от 17-годишният тогава Иван Пашев.

В съдебната зала свидетелят разказа, че в нощта на удара местопроизшествието било тъмно. След него на място се появил още един пешеходец. "Подсъдимият беше притеснен и видимо загрижен за състоянието на господина, който лежеше. Но изчакахме спешните екипи да дойдат, за да му окажат адекватна помощ", заяви Пачалов.

Заради миналото време от инцидента той не помнеше доста от подробностите, които е споменал пред разследващите. Затова съдията уважи искането на адвокатите на Пашев и прочете разпита му от досъдебното производство. Оттам стана ясно, че тротинетката е имала фар, а колелото било без светлини. Водачите нямали каски, нито каквото и да е специално оборудване. В началото и двамата лежали на земята, но тийнейджърът се изправил. Повтарял, че и двете превозни средства се движили бавно, когато се ударили. Беше изслушан и записа от обаждането на телефон 112, където Кирил Пачалов се представил като Георги Иванов. Слушайки за фаталния инцидент, майката на загиналия се разплака.

Тъй като останалите свидетели не дойдоха за заседанието, делото беше отложено.