Автобусна линия №12 в Русе с актуализирано делнично разписание от 1 юли

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„Общински транспорт Русе" променя делничното разписание на автобусна линия №12 от 1 юли. Актуализацията е направена след постъпили предложения от граждани и извършен допълнителен анализ от експертите. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Часовете на тръгване от началните пунктове са съобразени и синхронизирани с цел подобряване свързаността между различните зони и жилищните квартали.

делник

Часове на тръгване от Централна гара– 05:55, 06:25, 06:55, 06:50, 07:25, 07:55, 08:10, 08:30, 08:55, 09:25, 09:50, 10:05, 10:35, 11:05, 11:15, 11:45, 12:40, 13:10, 13:35, 13:45, 14:10, 14:40, 14:55, 15:10, 15:45, 16:10, 16:20, 16:40, 17:10, 17:40, 18:05, 18:55, 19:20, 19:55, 20:25, 21:20, 21:55, 22:25, 22:55 ч.

Часове на тръгване от КАТ – 06:25, 06:50, 07:20, 07:30, 07:55, 08:30, 08:55, 08:50, 09:25, 09:55, 10:25, 10:45, 11:10, 11:40, 12:10, 12:35, 13:10, 13:40, 14:10, 14:20, 14:40, 15:10, 15:30, 15:35, 16:15, 16:40, 17:10, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:25, 19:50, 20:20, 20:55, 21:55, 22:25, 22:55, 23:25 ч.

Забележка: Подчертаните курсове са до/от Захарен завод.

Община Русе призовава гражданите да планират своите пътувания, съобразявайки се с извършените промени.

Подробната информация за промените ще бъде налична на електронните табла по спирките на градския транспорт, както и в сайтовете на Община Русе (https://obshtinaruse.bg) и на „Общински транспорт Русе" ЕАД (https://www.transport-ruse.com).