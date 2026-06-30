Съдебните служители от Пловдив скочиха срещу планираните съкращения

Настояват осигурителните им вноски бъдат поети изцяло от държавния бюджет

Служителите от Районния, Окръжния и Апелативния съд в Пловдив се обявиха против планираните съкращения в отворено писмо до различни държавни институции. В него те изразяват категорично несъгласие с планираното драстично намаляване на щатната численост и разходите за персонал в съдебната власт. От пресцентъра на Съдебната палата уточняват, съдебните служители от Пловдив имат подкрепата на колегите си от цялата страна.

Според представените разчети в проекта за държавен бюджет, предвиденото 10-процентно съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебни служители, което представлява 22% от общата численост на администрацията. Служителите подчертават, че съдебната администрация е „гръбнакът" на правораздавателния процес. Според тях планираните мерки не представляват реална реформа, а административно ограничаване на капацитета на системата, което пряко нарушава фундаменталния принцип за независимост на съдебната власт, заложен в Конституцията на Република България.

Основните искания на съдебните служители са: преустановяване на съкращенията до изготвянето на обективен анализ на натовареността на администрацията по нива (районно, окръжно, апелативно и върховно); гарантиране на достойни възнаграждения, съответстващи на високите изисквания и законовите ограничения за допълнителен труд, наложени на служителите в системата; pапазване на бюджетната автономност, като се спазват правомощията на Пленума на Висшия съдебен съвет, съгласно Конституцията на страната, за приемане на проекта на държавния бюджет и реален диалог с професионалните организации преди предприемане на структурни промени.

Съдебните служители подчертават, че всяко решение, взето единствено на база краткосрочни бюджетни цели, без оглед на реалното функциониране на съда, подкопава общественото доверие в държавността.

Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя, съгласно общия ред, в съотношение 60:40, е социално неоправдано за системата на съдебната власт. При забрана за извършване на търговска дейност и работа по втори трудов договор, съдебният служител няма механизъм, чрез който да компенсира удръжките от заплатата си.

Подписалите писмото настояват държавата да поеме ролята си на отговорен работодател, като осигурителните вноски за служителите в съдебната система бъдат поети изцяло от държавния бюджет.

Отвореното писмо е изпратено до председателя на Народното събрание, премиера, министрите на финансите и правосъдието, Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Висшия съдебен съвет и омбудсмана на Република България.



