Ботокс в подмишниците - хитов летен тунинг

От процедурата против изпотяване, през „Barbie Botox" до терапии със сьомгова ДНК, IV коктейли и пептиди преди почивката

Социалните мрежи превърнаха приготовленията за ваканцията в индустрия за хиляди левове

Лекарите трябва да отказват опасни процедури

Добрата новина е, че все повече хора не искат драстично промени, а да изглеждат свежи и отпочинали, казва д-р Паскова - интервюто четете по-долу

Преди десетина години подготовката за морската почивка означаваше нов бански, няколко посещения във фитнеса и евентуално солариум. Днес все повече хора започват "подготовката за плажа" месеци по-рано, но не с тежести и на пътеката за бягане, а в кабинета на дерматолог, пластичен хирург или в клиника за естетична медицина.

Социалните мрежи промениха представата за това как трябва да изглежда човешкото тяло през лятото, а заедно с това се появиха и десетки нови процедури, някои от които само допреди няколко години звучаха като научна фантастика.

Ботокс вече не се поставя само по челото

Модерно е да се инжектира в подмишниците срещу изпотяване, в дланите и ходилата при хора с тежка хиперхидроза (прекомерно изпотяване на ходилата), в дъвкателните мускули за по-изразена челюст, а през последните години набра популярност и т.нар. Traptox или "Barbie Botox" - поставяне на ботулинов токсин в трапецовидните мускули. Процедурата първоначално се използва при пациенти с хронични болки и напрежение във врата, но постепенно започва да се рекламира и като естетична манипулация. След отпускането на трапецовидния мускул раменете изглеждат по-издължени, шията - по-дълга, а силуетът - по-фин. Именно заради този ефект процедурата получава популярното си име "Barbie Botox", след като редица инфлуенсъри започват да показват резултатите си в TikTok и Instagram.

Според специалисти по естетична медицина обаче това далеч не е процедура, която трябва да се прави само защото е модерна. Неправилното поставяне на ботулинов токсин в тази зона може временно да отслаби мускулатурата и да доведе до затруднения при повдигане на ръцете, физическо натоварване или дори до промени в стойката. Лекарите подчертават, че подобни интервенции трябва да се извършват единствено след преглед и ясна медицинска преценка.

Сходна е ситуацията и с ботокса в подмишниците

За пациенти, страдащи от силно изпотяване, процедурата е признато лечение и често значително подобрява качеството им на живот. През последните години обаче тя започва да се предлага и като част от така наречения "summer prep" - подготовка за морето. Идеята е проста - по-малко изпотяване означава по-малко петна по дрехите, по-голям комфорт и повече увереност. Дерматолозите предупреждават, че когато няма медицински проблем, подобна процедура трябва да бъде внимателно обсъдена с лекар, а не да се възприема като задължителен елемент от летния сезон. Неправилното поставяне на ботулинов токсин в тази зона може временно да отслаби мускулатурата и да доведе до затруднения при повдигане на ръцете, физическо натоварване или дори до промени в стойката.

Още по-любопитни са тенденциите в регенеративната естетична медицина. Една от най-коментираните процедури през последните две години използва PDRN - полидезоксирибонуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга. В социалните мрежи терапията често погрешно се нарича "инжекции със сперма от сьомга", въпреки че всъщност става дума за пречистени ДНК фрагменти. Целта е стимулиране на възстановителните процеси в кожата, подобряване на хидратацията и еластичността. Популярността на метода рязко нарасна, след като редица световни знаменитости признаха, че използват подобни терапии като грижа за кожата си. Част от дерматолозите определят PDRN като обещаваща технология, която има потенциал в регенеративната медицина. Други обаче са значително по-предпазливи. Според тях са необходими още големи независими клинични проучвания, които да покажат доколко резултатите са трайни и дали ефектът не се преувеличава от маркетинга. Именно това е една от характерните особености на съвременната естетична медицина - много процедури стават популярни много по-бързо, отколкото науката успява да ги оцени.

Паралелно с това социалните мрежи наложиха и още един феномен - Ozempic face. Медикаменти като Ozempic, Wegovy и Mounjaro първоначално са разработени за лечение на диабет и затлъстяване. След масовото им използване за отслабване лекарите започват да наблюдават нов ефект - при бърза загуба на килограми лицето също губи подкожната си мастна тъкан. Така се появява по-хлътнал вид както и по-изразени бръчки и отпусната кожа. Вместо да се отказват от медикаментите, много пациенти започват да търсят филъри, колагенови стимулатори и липофилинг, за да възстановят изгубения обем. Ендокринолози предупреждават, че тези лекарства не трябва да се използват единствено с козметична цел. Те имат ясни медицински показания, възможни странични ефекти и изискват лекарско наблюдение. Въпреки това в социалните мрежи все още се срещат съвети за употребата им като "бърза подготовка за бански", което според специалистите е опасна тенденция.

Подобна е ситуацията и с пептидите. Само за няколко години те се превърнаха в една от най-обсъжданите теми сред хората, които търсят бързо отслабване, по-бързо възстановяване или повече мускулна маса. Част от тези вещества се продават свободно онлайн, без контрол върху произхода и качеството им. Лекари предупреждават, че много от продуктите не са одобрени за медицинска употреба, а ефектите им върху човешкия организъм все още не са достатъчно изследвани. Въпреки това интересът към тях расте, особено преди летния сезон.

Друга нова мода са т.нар. IV drip терапии - венозни инфузии с витамини, електролити, аминокиселини или антиоксиданти. В някои държави вече се организират дори Още по-любопитни са тенденциите в регенеративната естетична медицина. Една от най-коментираните процедури през последните две години използва PDRN - полидезоксирибонуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга. В социалните мрежи терапията често погрешно се нарича "инжекции със сперма от сьомга", въпреки че всъщност става дума за пречистени ДНК фрагменти.

специални "drip партита", на които хора получават

венозни коктейли

преди фестивали или след тежки купони с обещания за повече енергия, по-бързо възстановяване и по-лек махмурлук. Медицинските организации обаче са категорични, че за повечето здрави хора липсват убедителни доказателства, че подобни процедури носят обещаваните ползи. За сметка на това всяка венозна манипулация крие риск - от инфекции до алергични реакции и усложнения при неправилно приложение.

Все по-често към списъка се добавят и криотерапия, кислородни барокамери, инфрачервени сауни, лимфен дренаж, инжекционни липолитици за малки мастни натрупвания и различни комбинации от процедури, рекламирани като "детокс преди морето". Общото между тях е едно - обещават бърз ефект с минимални усилия. Именно това ги прави толкова привлекателни за хората, които искат да изглеждат максимално добре за няколко седмици.Специалистите обаче са единодушни в едно - не всяка модерна процедура е необходима и не всяка е подходяща за всеки човек. Дерматолози, пластични хирурзи и ендокринолози многократно напомнят, че

решенията не бива да се вземат под влияние на

видеа с милиони гледания

или снимки на знаменитости. Организмът няма универсален режим, а това, което е безопасно за един пациент, може да бъде неподходящо за друг.

Парадоксът е, че докато почивката традиционно се свързва с релаксиране от ежедневното напрежение, подготовката за нея все повече започва да прилича на състезание. Вместо куфарът да е първото нещо, което човек подготвя, все по-често първо се записва час при дерматолог, естетичен лекар или в клиника за инфузионна терапия. Така морето постепенно престава да бъде просто ваканция и се превръща във финалния етап на един нов ритуал - този на тялото, което трябва да бъде не просто здраво, а безупречно подготвено за снимката, която ще остане в социалните мрежи дълго след края на лятото.

Д-р Катя Паскова е дерматолог с над 20 години опит в клиничната и естетичната дерматология, създател на дерматологична клиника Derma Vita и член на управителния съвет на Българската асоциация на естетичните дерматолози (BAAD). Ето какво ни каза тя по темата. д-р Паскова

- Коя е процедурата, която в момента най-много Ви изненадва с интереса, който предизвиква сред пациентите?

- В момента най-голям интерес предизвикват процедурите, които обещават естествено възстановяване на качеството на кожата, а не просто промяна на обема или чертите на лицето. Пациентите все по-често търсят решения, които подобряват структурата, еластичността и здравето на кожата. Прави впечатление и нарастващият интерес към процедури, станали популярни в социалните мрежи,

като PDRN терапиите, различните приложения на ботулиновия токсин извън класическите зони, както и комбинираните регенеративни терапии.

- Ботоксът в подмишниците се обсъжда все по-често. За какво се прави тази процедура и какви са опасностите от нея?

- Ботулиновият токсин в областта на подмишниците не е нова процедура. Всъщност той е добре установено и научно обосновано лечение на прекомерното изпотяване (аксиларна хиперхидроза). Токсинът временно блокира нервните импулси към потните жлези и така значително намалява изпотяването за период между 6 и 9 месеца. Когато процедурата се извършва от обучен лекар, рискът е минимален. Най-честите нежелани реакции са лек дискомфорт, малки синини или временна чувствителност. Това не е козметичен каприз, а медицинска терапия, която може значително да подобри качеството на живот на хората с хиперхидроза.

- Напоследък се говори и за TrapTox - ботокс в трапецовидния мускул, който визуално издължава шията и променя линията на раменете. Временна мода ли е или процедура с реално приложение?

- TrapTox безспорно набра популярност благодарение на социалните мрежи, но има и реални медицински приложения. При пациенти с изразено напрежение в трапецовидните мускули процедурата може да облекчи хронични мускулни спазми и болка. Когато се използва с естетична цел, ефектът е по-фино оформяне на линията между шията и раменете.

Това обаче не е процедура за всеки.

При неправилна преценка или прекомерно количество ботулинов токсин може временно да наруши силата на мускула и да се появи дискомфорт при физическо натоварване. Затова подборът на пациента е изключително важен.

- Процедурите с PDRN, известни като терапии със "сьомгова ДНК", предизвикаха огромен интерес. Какво реално представляват и доколко науката подкрепя ефекта им?

- Терминът "сьомгова ДНК" е по-скоро популярен маркетингов израз. Всъщност PDRN представляват полидезоксирибонуклеотиди – молекули, които стимулират процесите на възстановяване и регенерация на тъканите. Има научни публикации, които показват обещаващи резултати за подобряване на хидратацията, еластичността и възстановяването на кожата, особено след лазерни процедури или при увредена кожа.

Въпреки това е важно да сме реалисти – това не е

"чудодейна" терапия,

която заменя останалите доказани методи за подмладяване. Тя има своето място като част от цялостен индивидуален план за лечение.

- Кои са трите процедури, за които най-често Ви питат хора, след като са ги видели в TikTok или Instagram?

- В момента най-често пациентите питат за процедурите с полинуклеотиди, известни още като терапии със "сьомгова ДНК", за TrapTox – ботулинов токсин в областта на трапецовидния мускул, както и за различните видове skin boosters и биостимулатори. Почти всеки ден пациенти идват с видео или снимка от социалните мрежи и се интересуват дали дадената процедура е подходяща за тях. Това показва колко силно социалните платформи влияят върху избора на пациентите.

- Има ли модерни процедури, които според Вас се популяризират много повече, отколкото реално заслужават?

- В естетичната медицина често се наблюдава тенденция дадена процедура да бъде представяна като универсално решение за всички проблеми. Истината е, че такава процедура не съществува. По-скоро бих казала, че проблемът не е в самите

технологии,

а в начина, по който понякога се рекламират. Маркетингът често изпреварва науката и създава нереалистични очаквания. В медицината винаги трябва да се опираме на доказателствата, а не единствено на популярността.

- Случва ли се да отказвате процедура, защото смятате, че пациентът няма нужда от нея или очакванията му са нереалистични?

- Да, и смятам, че това е част от професионалната отговорност на всеки лекар. Има случаи, в които пациентът няма медицинска или естетична нужда от дадена процедура, а има и ситуации, в които очакванията не могат да бъдат постигнати по безопасен начин.

В такива моменти предпочитам откровения

разговор

пред извършването на ненужна манипулация. Доверието между лекар и пациент е много по-важно от една процедура.

- Има ли тенденция пациентите да търсят все по-фини и естествени резултати, вместо драматични промени?

- Определено, да. Това е една от най-положителните промени, които наблюдавам през последните години. Все повече хора искат да изглеждат отпочинали, свежи и здрави, а не "направени". Пациентите все по-често казват: "Искам хората да забележат, че изглеждам добре", но да не могат да разберат защо. Затова и все повече говорим за индивидуален, дългосрочен план за грижа, а не за единични процедури. Подбираме терапиите според възрастта, състоянието на кожата, сезона и начина на живот на пациента, като комбинираме поддържащи процедури през цялата година. Именно този холистичен подход дава най-естествените, хармонични и устойчиви резултати и според мен това е съвременната философия в естетичната медицина.

- Коя процедура според Вас има реален потенциал да остане в естетичната медицина и след няколко години и коя най-вероятно ще се окаже просто краткотраен тренд?

- Смятам, че бъдещето принадлежи на регенеративната медицина – биостимулаторите, процедурите за подобряване качеството на кожата и комбинираните терапии, които стимулират собствените възстановителни механизми на организма.

В същото време има терапии, които са доказали

своята ефективност и ще останат неизменна част от естетичната медицина

Такъв пример е ботулиновият токсин – най-добре проученото и изследвано лекарство, което чрез релаксиране на определени мускулни групи ефективно предотвратява и омекотява мимическите бръчки. Неговото приложение далеч не се ограничава само до естетичната медицина – използва се успешно и в неврологията, урологията, офталмологията и други медицински специалности, което е още едно доказателство за неговата безопасност и ефективност. От друга страна, процедурите, които се популяризират основно заради ефектни видеа в социалните мрежи, без сериозна научна обосновка или ясни индикации, вероятно ще останат краткотрайни тенденции.

- Има ли нова процедура, която лично Вие бихте препоръчали на пациентите си, защото смятате, че действително носи полза, въпреки първоначалния скептицизъм?

- Да. Все повече се убеждавам, че бъдещето е в процедурите, които стимулират естествените възстановителни процеси на организма, а не просто добавят обем. Биостимулиращите терапии например

дават много естествени и

дълготрайни резултати,

като подобряват качеството на кожата и стимулират образуването на собствен колаген. Същото важи и за съвременните апаратни технологии. Ultraformer (HIFU) подпомага стягането на тъканите без хирургия, фракционният CO2 лазер е

златен стандарт за подмладяване,

белези и фини бръчки, а пикосекундният лазер е изключително ефективен при пигментации, фотостареене и подобряване на текстурата на кожата. Според мен именно комбинацията от тези регенеративни подходи ще има най-голямо място в бъдещето на естетичната медицина.

- Забелязвате ли увеличение на пациенти, които търсят естетични процедури, за да върнат обема в лицето си, след като са отслабнали с Ozempic или други GLP-1 медикаменти?

- Това е една от ясно изразените тенденции през последните две години. След значителна загуба на тегло, независимо дали е постигната чрез GLP-1 медикаменти, или по друг начин, често се наблюдава загуба на мастна тъкан в лицето.

Това може да направи чертите по-остри, а лицето

– по-уморено или по-състарено