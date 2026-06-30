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Прокуратурата отказа да пусне тиктокъра Стоян Колев да участва в събитие в Бургас

Диана Варникова

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Стоян Колев на влизане в съда

С постановление на Окръжна прокуратура-Пазарджик не е било уважено искането на обвиняемия Стоян Колев да напусне мястото на изтърпяване на взетата спрямо него мярка за неотклонение „домашен арест" от Окръжен съд-Пазарджик. За времето от 19 часа на 30 юни 2026 г. до 10 часа на 1 юли 2026 г. той е искал да вземе участие в обществено събитие в гр. Бургас, което му е отказано.

Колев, който е известен като активен тиктокър, е привлечен като обвиняем по досъдебно производство в Районна прокуратура-Пазарджик за това, че на 16 юни 2026 г., на автомагистрала „Тракия", обл. Пазарджик, е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества и е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

По искане на Районна прокуратура-Пазарджик Районен съд-Пазарджик е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Стоян Колев. Той е обжалвал.

На 25 юни 2026 г. въззивната инстанция - Окръжен съд-Пазарджик, е изменил мярката за неотклонение и е определил „домашен арест" спрямо него, като прокурорът по делото е настоявал да бъде потвърдено постоянното му задържане.

Стоян Колев на влизане в съда

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