Жена е обвинена за контрабанда на над 47 кг марихуана през "Капитан Андреево"

Немска гражданка от турски произход е обвинена и задържана за контрабанда на 47,530 кг марихуана обща стойност 388 827 евро от България за Турция през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Високорисковото наркотично вещество е открито в тайник на лек автомобил при съвместна операция на Агенция „Митници“ и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), уточниха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Около 02:50 часа, на пункта пристига на изходящо трасе от страната лек автомобил на път от Германия за Турция. Автомобилът е управлявала немска гражданка, придружена от пътничка - също с немско гражданство. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за извършване на щателна митническа проверка. При проверката на автомобила инспекторите установяват, че под кората на багажника има обособен тайник с капак на пода. В тайника са открити 38 пакета, опаковани в стреч фолио и съдържащи суха зелена тревиста маса, която при теста е реагирала на марихуана.

Обвиняемата М.Д. е задържана за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея, допълват от държавното обвинение.

Последният случая на "Капитан Андреево" с трафик на марихуана бе на 22 май., когато също при специализирана акция на на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и митниците в лек автомобил бяха открити 31,380 кг. дрога.