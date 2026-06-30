Дронове и термокамери - граничари с демонстрация пред ученици, те искат да им стават колеги

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Как граничарите от управлението в Елхово следят браздата с дронове и термокамери. Такава демонстация получиха децата от II клас на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий" в Елхово. Те посетиха полицаите в рамките на инициативата "Лятно училище", съобщиха от Гранична полиция.

Граничарите показали на децата техниката, помощните средства и цялостната си работа. А учениците дори участвали в правене на полицейска регистрация и проверки за фалшиви пари и документи.

Посещението преминало с много усмивки, а в края му повечето деца казали, че нямат търпение да станат граничари. Те получили грамота и значки

Подобни инициативи са чести за МВР, особено през лятото. Освен Гранична полиция, се правят и посещения и изнесени уроци по пътна безопасност, киберсигурност, има и детско полицейско управление.