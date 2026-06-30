Пускат снимка уж на 12-годишната героиня от "Струма", всъщност е на починало от рак момиче

Вълната от емоционална подкрепа към 12-годишното момиче, което спаси майка си на автомагистрала АМ „Струма", бе съпътствана от разпространението на невярна информация в социалните мрежи. Масово се споделяше снимка, представяна като лика на „малката героиня", но впоследствие стана ясно, че кадърът няма нищо общо с инцидента.

Вчера момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която й прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма".

Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112. То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, й станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия. Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.

Момичето успяло да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона. След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.

На изображението, което се разпространява, всъщност е Атина Орчард, чиято история придоби известност преди години. Тя израства в многодетно семейство с шест сестри и трима братя. Една сутрин се събужда с необяснима цицина на главата – без да е падала или да е била ударена.

След прегледи в болница лекарите поставят тежка диагноза – рак на костите. Следва 7-часова операция и продължителна химиотерапия, но въпреки усилията на медиците заболяването прогресира. Малко след като навършва 13 години, Атина умира.

Дни след нейната смърт родителите ѝ подреждат стаята ѝ и откриват нещо неочаквано – на гърба на огледалото са изписани над 3000 думи. Това не са случайни бележки, а дълбоки мисли и житейски уроци, които тя е събирала и записвала в последните години от живота си, осъзнавайки ценността на времето и преживяванията си.

Сред тях се преплитат фрази за любов, загуба, надежда и смисъла на живота – размисли, които впечатляват с зрелостта си, особено предвид възрастта, на която са написани.

Самоличността на детето, извършило подвига на АМ „Струма", остава защитена по съображения за сигурност и етика.