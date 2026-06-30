Майка влиза в затвора за неплатена издръжка на двете си деца

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31-годишна жена бе осъдена ефективно на 9 месеца лишаване от свобода, след като в продължение на близо четири години не е плащала присъдената издръжка на двете си малолетни деца. Това реши Районният съд във Варна.

Според съда жената съзнателно не е изпълнявала задължението си да издържа двамата си синове за периода от август 2021 г. до май 2025 г., въпреки че е била осъдена с влязло в сила съдебно решение да превежда ежемесечна издръжка чрез техния баща.

За този период тя е натрупала по 46 неплатени месечни вноски за всяко от децата, като общият размер на задълженията възлиза на 12 420 лева.

Съдът отчита, че престъплението е извършено повторно, тъй като жената вече е била осъждана с влязъл в сила съдебен акт през 2021 г. за същото деяние.

Варненският районен съд й наложи наказание 9 месеца лишаване от свобода, което ще бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Освен това магистратите постановиха и наказание „обществено порицание", което ще бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение на таблото за обявления в общината по адресната ѝ регистрация.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.