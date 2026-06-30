Самолет за Израел приземен в Бургас след сигнал за отвличане, български МиГ-29 го ескортират

Български изтребители МиГ-29 са били задействани от командването на НАТО за мисия по охрана на въздушното пространство на България. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Причината е била подаден сигнал за отвличане от самолет Ербъс 320.

"В 13:57 ч самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от 3-та авиационна база в 13:54 ч.

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing", като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство", съобщиха от Министерството на отбраната.

Впоследствие българските изтребители са предали ескортирането на гражданския самолет на F-16 на турските ВВС, които са били изпратени да го пресрещнат.

Става въпрос за полет на полската авиокомпания LOT от Варшава за Израел. Когато е над Кипър, пилотът на самолета отново задейства алармата за отвличане, след което самолетът прави обратен завой и се връща към България, след като в Кипър му е отказано кацане. В момента самолетът е кацнал в Бургас.

Според публикация на израелското издание ynet израелски изтребители също са съпроводили самолета над Средиземно море. Според тях няма основания за притеснения. Израелските изтребители са посрещнали ербъса, летящ за компанията "Електра" над Средиземно море, след като е било подаден сигнал за отвличане. Според тях впоследствие пилотът е обяснил, че става въпрос за грешка, но въпреки това му е наредено да обърне и не му е позволено да кацне на летището в Тел Авив. На борда на самолета имало 180 пътници. Въпреки че самолетът е собственост на полските авиолинии, той е изпълнявал чартър за българската компания "Електра еруейз".