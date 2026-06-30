ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Младенов: Отказът на "Хамас" да се разоръж...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23141479 www.24chasa.bg

8 арестувани за измами с пари по програма на ЕС за подкрепа на заетостта, щетата е за 990 хил. евро

1372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лаура Кьовеши

8 души, сред които държавен служител са задържани от ГДБОП по разследване на Европейската прокуратура за измама от 990 хил. евро, съобщават от институцията, ръководена от Лаура Кьовеши.

Става дума за организирана престъпна група, заподозряна за получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта. Иззети са документи и други доказателства.

Членовете на групата са използвали фирми, за да кандидатстват по проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Подавали невярна информация създали фиктивни трудови договори, за да изпълнят изискванията за допустимост по програмата. 

Разследването продължава, за да се изяснят фактите и да се установи пълният обхват на предполагаемата престъпна дейност.

Лаура Кьовеши

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)