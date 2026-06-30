8 арестувани за измами с пари по програма на ЕС за подкрепа на заетостта, щетата е за 990 хил. евро

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8 души, сред които държавен служител са задържани от ГДБОП по разследване на Европейската прокуратура за измама от 990 хил. евро, съобщават от институцията, ръководена от Лаура Кьовеши.

Става дума за организирана престъпна група, заподозряна за получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта. Иззети са документи и други доказателства.

Членовете на групата са използвали фирми, за да кандидатстват по проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Подавали невярна информация създали фиктивни трудови договори, за да изпълнят изискванията за допустимост по програмата.

Разследването продължава, за да се изяснят фактите и да се установи пълният обхват на предполагаемата престъпна дейност.