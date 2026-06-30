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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23141538 www.24chasa.bg

НАП алармира, че опитват да крадат лични данни с фалшиви имейли от нейно име

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НАП алармира, че фалшиви имейли от нейно име опитват да крадат лични данни СНИМКА: Pixabay

Фалшиви имейли, които обещават възможност за превод на суми към клиенти на НАП, се разпространяват в интернет.

Оттам добавят, че това представлява класическа форма на „фишинг" атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т.н.

Към фалшивото електронно писмо е приложено официално уведомление за плащане с текст, който приканва да се кликне върху линк, за да бъде генерирано плащане на конкретна сума в полза на клиента, след като потвърдите данните си, съобщават от Приходната агенция.

Това е измамен имейл, изпращан от името на НАП, но от адрес: [email protected], и съдържа измамен линк. При отварянето му компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни.

Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.

НАП алармира, че фалшиви имейли от нейно име опитват да крадат лични данни СНИМКА: Pixabay

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