Турист е със счупен череп след инцидент с атракцион на плажа в Ахелой, други двама с охлузвания (Обновена)

Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас. В 11:23 часа е получен сигнал на 112 за инцидент с атракцион дърпан от джет на плажа в града.
Пострадали са трима души родени 2008 година, граждани на Израел. Двама са с охлузвания и са закарани в Медицински център в Слънчев бряг.
Един е закаран със специализиран превоз в Шокова зала на много профилната болница в Бургас с конузия на главата и е в реанимация с фрактура на черепа.
Джета и дюшека са иззети, а водачът на джета е задържан, уточняват от полицията