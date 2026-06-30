Турист е със счупен череп след инцидент с атракцион на плажа в Ахелой, други двама с охлузвания (Обновена)

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Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас. В 11:23 часа е получен сигнал на 112 за инцидент с атракцион дърпан от джет на плажа в града.

Пострадали са трима души родени 2008 година, граждани на Израел. Двама са с охлузвания и са закарани в Медицински център в Слънчев бряг.

Един е закаран със специализиран превоз в Шокова зала на много профилната болница в Бургас с конузия на главата и е в реанимация с фрактура на черепа.

Джета и дюшека са иззети, а водачът на джета е задържан, уточняват от полицията