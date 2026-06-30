Духовници и миряни с отворено писмо до патриарха в защита на Украинската православна църква

Духовници и миряни написаха отворено писмо до патриарх Даниил подкрепа на Украинската православна църква (УПЦ) и с настояване за позиция на Светия синод. На 2 юли в Киев ще има съдебно заседание, което може да доведе до юридическа ликвидация на Украинската православна църква. Искането е на Държавната служба на Украйна по етнополитика и свобода на съвестта. Позиция от Светия синод за гоненията срещу църквата в Украйна се очаква от 2023 г.

Ето отвореното писмо, което ще бъде внесено в Синода:

Изминаха повече от три години от предишното Отворено писмо–възвание в подкрепа на Украинската православна църква (УПЦ) от април 2023 г. с над 2000 подписа на духовници и миряни, което остава без отговор и без съответни достойни действия от страна на Българската православна църква. За съжаление, през изминалия период гоненията срещу изповедническата УПЦ от страна на украинската държава не само не престанаха, но дори ескалират пред очите ни. На 2 юли 2026 г. е насрочено съдебно дело срещу УПЦ, имащо за цел да я постави извън закона и да я подложи на нови още по-тежки гонения и издевателства – несравнимо по-тежки от гоненията срещу Българската православна църква по време на злощастния разкол от 1992–2004 г.

Задействането на църковната "пета колона" в Украйна, утвърждаването на разколническия „Синод" от държавната власт и насилственото посегателство от страна на държавата спрямо каноничната УПЦ напомнят не само за българския разкол, но и за подкрепената от болшевишката власт в СССР т.нар. „Жива църква", за съдебната разправа със св. патриарх Тихон и каноничната Руска православна църква. Целта на съдебната разправа с УПЦ е една канонична поместна църква да бъде правно делегитимирана и административно парализирана в полза на нейния канонично нелегитимен отровен двойник „ПЦУ" (своеобразния украински еквивалент на „Живата църква" от 1922 г., какъвто беше и нашият „алтернативен синод" от 1992 г.).

Този акт е поредният горчив плод от църковния разкол в Украйна, създаден посредством връчения през 2019 г. антиканоничен и антицърковен „томос" от патр. Вартоломей. Подобни административно-документни „мероприятия" нямат власт върху мистичното тяло на Църквата, която неведнъж е минавала през периоди на отстъпничество, гонения и мъченичество. УПЦ цели 7 години пред очите ни се увенчава с небесни изповеднически, кръвни и безкръвни мъченически венци, начело с Блаженейшия Онуфрий, митрополит на Киев и на цяла Украйна, заедно с верните пред Бога достойни архиереи, йереи и миряни.

Такъв народ Божий се спасява в изповедничеството, но ако допуснем с мълчание да предадем своите събратя, това отстъпничество неминуемо ще доведе до печални за всички нас последици, при които по Божие допущение козните на лукавия биха изкусили и поощрили разколнически тенденции във всяка друга поместна Църква, чрез което да се реализира вселенски разкол, основан на земни политически съблазни.

Всичко това става не без съдействието на властолюбиви духовници, каквито винаги се намират, представляващи чужди на народа Божий измамни себични интереси. Да не бъде!

Насочваме вниманието Ви и към факта, че ние живеем непрестанно в болката ни за нашите многострадални братя бесарабски българи, верни чеда на каноничната Украинска православна църква, които чрез дълговременно ни бездействие и безмълвие лишаваме от въпиющо потребната им подкрепа срещу произвола на политическата власт в Украйна.

Слава Богу, Църквата в България понастоящем не е подложена на извънмерен натиск и от нея не се изисква особено мъжество, за да бъде отстоявана истината, каноничността, свободата на съвестта и вероизповеданието.

Очакваме Светият Синод да излезе от своето дълголетно „политкоректно" мълчание, да усети болката в тялото на Църквата като своя болка и да заяви, че не приема грубата разрушителна намеса на украинската държава и нейната очевидно подвластна и репресивна съдебна система в делата и живота на Църквата. Тъй като Църквата е една, и УПЦ е не само на украинските православни християни, но и наша, защото всички ние сме членове на едно Богородено тяло. „И кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло Христово, а поотделно - членове." (1 Кор. 12:26–27)

Надяваме се скоро ведно с цялата неотстъпническа Света Православна Църква да се зарадваме на една подобаваща за Светия Синод на БПЦ достойно заявена позиция, чрез която, с дадената свише компетентност, да защитим нашите братя в Христа. Защото за другото е казано: „с мълчание се предава Бог" (св. Григорий Богослов).

За подкрепа на Украинската православна църква има и петиция в интернет.