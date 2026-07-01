Дидо Дънката: невидим, но пък всеки вижда сянката му в големи игри във Варна

Бизнесът му процъфтява при всички кметове в морската столица от последните 30 г. и при всички правителства от 90-те досега

Арестуваха го за кратко през 2010 г. в операция "Медузите", но той осъди България в Страсбург

Политическият живот във Варна си е политически живот във Варна - местните бизнес организации присъстват много активно и е естествено една икономическа група да насочва процесите в своя полза, но ролята на кмета е да ги навигира така, че да са в интерес на обществото.

Описанието на взаимоотношенията с варненския бизнес е на Благомир Коцев. В подкаст в социалните мрежи градоначалникът на морската столица обяснява, че вижда голяма добронамереност и благосклоност на местните бизнес партии.

На въпрос дали и политическата сила на Даниел Славов - Дънката проявява подобна голяма добронамереност и благосклоност към Коцев, той лаконично отговаря малко по-малко, но и съвсем не говори за противопоставяне.

В разгара на скандала около незаконното селище “Баба Алино” съпартиецът на кмета - депутатът от “Продължаваме промяната”

Павел Попов, който е бивш зам.-кмет на Варна, посочва Даниел Славов като евентуален “посредник, брокер”

между държава и община, от една страна, и украинския инвеститор Олег Невзоров, от друга.

Дори вътрешният министър Иван Демерджиев се усъмни публично, че не могат да се построят незаконно 100 сгради в гората до Варна без посредници, но така и не каза директно дали и той намеква за Славов.

Демерджиев е юрист и отлично познава законите. Затова и не изрича името на 58-годишния варненец, когото малцина са виждали, но чиято сянка в различни бизнеси в морския град всички съзират.

Той не е издирван, няма присъда, дори осъди България в Страсбург за ареста си в операцията “Медузите” през 2010 г. Всъщност оттогава е и единствената му публична снимка, но с белезници.

През март 2025 г. на летището в Истанбул варненец разпознава в гологлавия мъж на средна възраст своя съгражданин, който чака полет за морската ни столица. Бута куфарите си от луксозна марка и се настанява в бизнес класата на авиокомпанията, с която често лети и до други дестинации извън България. Живее на тиха улица в Женева, съвсем близо до прочутото езеро.

Мъжът с белия панталон от снимките на аерогарата е Даниел Славов, който не харесва своя прякор Дидо Дънката, останал му от смутните времена на 90-те години.

За размаха на бизнеса и влиянието на този варненец се коментира много. Каква точно е реалността обаче, не се знае.

Благомир Коцев също деликатно говори за своя съгражданин, който

на местните избори през 2023 г. успя да вкара 5-има общински съветници

с партията “Български глас”. За сравнение - ПП-ДБ имат 7 съветници, а ГЕРБ и “Алтернатива на гражданите” - по 8. През февруари т.г. групата на “Български глас” в местния парламент е вече 6-има души, след като съветник от ПП-ДБ премина при тях и смениха името си на “Съединение”. Даниел Славов беше арестуван и обвинен през 2010 г., но никога не е предаван на съд.

Според документите за регистрация на “Български глас”, или на “Съединение”, Даниел Славов няма общо с тези две партии, но за варненци този мъж е част от политическия живот на града вече десетилетия и разширява влиянието си в бизнеса при управлението на няколко кметски екипа.

Депутатът и бивш зам.-кмет на Варна Павел Попов също познава Даниел Славов, както по неговите думи го познавал и Благомир Коцев. Публична тайна е, че бившият градоначалник Иван Портних също е близък с бизнесмена и дори живее в комплекс до морето, построен от компания на Славов.

Добри взаимоотношения бизнесменът има и с неговия предшественик

Кирил Йорданов, който управлява морската столица цели 14 г. като кмет на БСП

Портних е избран с подкрепата на ГЕРБ, а Коцев - на ПП-ДБ. И както казва настоящият кмет, икономическите групи във Варна опитват да насочват процесите в своя полза. Така влиянието и бизнесът на Даниел Славов са във възход през всички тези години.

Умен, арогантен и комбинативен,

описват го хора от Варна, които го познават отдавна и са имали делови отношения с 58-годишния днес Славов. Завършил е престижната математическа гимназия в града, както и Военноморското училище.

Той е от хората, които избягват публичност. Не може да бъде забелязан на светско събитие, по улиците, на среща с общественици, още по-малко с политици. Няма изявени партийни пристрастия, работи с всички политически сили.

За него във Варна се носят легенди, но малко са тези, които имат впечатления от първо лице. Дискретността, с която развива и надгражда мащабния си бизнес, е нарушена само веднъж за кратко през март 2010 г., когато е арестуван заедно с председателя на Общинския съвет на Варна Борислав Гуцанов.

Вътрешен министър тогава е Цветан Цветанов, а операцията бе с тематичното морско име “Медузите” и с обвинения за организирана престъпна група при доставка на автобуси, неизгодни договори за ремонт на рейсовете, финансови злоупотреби и пране на пари. Това е варненският хотел “Капитол” на Даниел Славов. Там са гостували не един и двама местни и национални политици.

Тогава част от документите по обществената поръчка и договорите бяха намерени в офиси на Даниел Славов. Всички от операция “Медузите” бяха освободени бързо от ареста, а разследването не стигна до обвинителен акт и съдебна зала. Беше прекратено, а обвиненията - свалени.

През 2013 г. Борислав Гуцанов осъди България в Страсбург, а през 2015 г. излезе и решението за Даниел Славов.

И двамата бяха обезщетени с по 40 хил. евро

Според доказателствата по делото Славов е арестуван в дома си пред съпругата и децата (днес са част от семейния бизнес, бел. ред.), а Цветанов и окръжният прокурор Владимир Чавдаров са нарушили презумпцията за невиновност в публичните си изказвания. По онова време бе публикувана и единствената до днес снимка на Славов - с костюм, но с белезници, и съпровождан от съдебна охрана.

Срещу него и съдружника му Емил Петров се води административно съдебно дело в Районния съд във Варна за срутен път към един от техните мегакомплекси до Варна.

През 2008 г. асфалтът към квартал “Галата” пропадна заради тежките машини, които минаваха оттам към строежа на “Варна саут бей” и огромния изкоп за комплекса. Инвеститор е фирмата на Славов и Петров. Споровете са

дали пътят е пропаднал заради строителната техника, или от дъжда

и липсата на канавки по цялото трасе към кв. “Галата”. През 2010 г. Даниел Славов е даден на съд с още 3-ма. Щетите са оценени на 100 хил. лв., но в крайна сметка всички са признати за невиновни за причиняването им по непредпазливост.

Името на варненския бизнесмен стана пак актуално през последните месеци. Първия път - 2 дни преди парламентарните избори през 2026 г., когато МВР залови 200 хиляди евро за купуване на гласове във Варна и областта.

Случаят във Варна - 200 хиляди евро, Дънката... След като бяха хванати парите, той е напуснал страната. Ние знаем за кого купуваше и в предишни парламенти, и кои хора бяха шампиони по преференции, обяви тогава служебният премиер Андрей Гюров. Но така и нищо не се случи по-нататък.

Казват, че Славов не се е появявал във Варна от 17 април, а мащабните строителни проекти на компаниите му са в застой. По разследването за купуване на гласове има 4-ма обвиняеми, но той не е сред тях.

Бизнесът му започва в началото на 90-те. Името на Даниел Славов се появява в доклади за контрабанда на службите, в книгата на бившия шеф на митниците Емил Димитров - Ревизоро, в твърдения на политика Яне Янев. Славена Точева беше депутат от ГЕРБ в 4 поредни парламента и влизаше с повече преференции от лидера на партията Бойко Борисов.

Подозират, че прякорът, който Славов никак не харесвал, идва от бизнес не само с дънки, но и от внос и износ на цигари, дрехи, месо, алкохол и всичко, което минава в контейнери по суша и море.

В началото на новия век на тихата, но централна варненска улица “Любен Каравелов” изниква бутиковият луксозен хотел “Капитол”. На адреса са регистрирани повечето компании на Даниел Славов.

Всъщност хотелът се превръща в мястото, на което се събира местният елит - общински съветници, кметове, депутати от областта, бизнесмени, ръководители на местни държавни структури.

Хотел “Капитол” е на метри от Морската градина и на 15 минути пеш от сградата на общината. Още през 2003-2004 г. във Варна са убедени, че важни решения за града се вземат в “Капитол” и затова наричат хотела “втората община”.

Строителният бизнес на Даниел Славов започва ударно при тройната коалиция

- между 2005 и 2009 г., когато кмет е бившият съдия Кирил Йорданов. Един след друг никнат хотелски комплекси на изток и на запад от Варна, бизнес сгради и жилищни кооперации в града. Буквално на брега на морето се появяват жилищни сгради с медни покриви “Ривиера бей”, което копира името на съседния туристически комплекс. Даниел Славов чака полета си на летището в Истанбул.

Строител е отново негова фирма - “Борд” ЕООД. Предприемачът притежава ценни имоти в сърцето на града, започва да изкупува цели карета.

През 2016 г. Даниел Славов се появи и в разследването “Панама пейпърс”, свързано с изтекли данни за офшорни дружества, до което “24 часа” имаше достъп. Бизнесменът бе свързан с компанията “Суис Кепитъл инвестмънт”, която се проверяваше тогава от Специализираната прокуратура. Сигнали за нея подаваха хора, включително чужди граждани, които са си купили имоти до Варна “на зелено”. После парите им били разпределяни като кредити към други 10 фирми, включително дружества на Славов, регистрирани в България. Но в крайна сметка и по тази проверка липсва обвинение извън журналистическите материали.

Мащабният строителен бизнес на Славов във Варна върви ръка за ръка с

политическото му влияние в общината, която разрешава и контролира инвестициите

Публична тайна са близките отношения на Даниел Славов с Борислав Гуцанов от БСП, който е председател на Общинския съвет от 2005 г. Двамата са съученици от математическата гимназия и състуденти от Военноморското училище “Н. Й. Вапцаров”. Тогава Гуцанов е общински съветник, но после става депутат. Издига се и до социален министър в кабинета на Росен Желязков. Какви са отношенията им, когато Гуцанов е политик в “А” група в София, остава неясно.

След като Иван Портних печели изборите във Варна, подкрепен от ГЕРБ, през 2013 г., двамата също се сближават. Иван Портних СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Славов бавно, но сигурно връща позициите си в града. Приближената му Славена Точева беше народен представител в 4 поредни народни събрания. Красивата депутатка печелеше мястото си с огромен брой преференции. Изпреварваше по личен вот дори лидера на партията Бойко Борисов.

Служебни министри твърдяха, че се разследва купуване на гласове в нейна полза, а в публичното пространство се появиха и двама от заподозрените за нерегламентираната помощ по време на вотовете - Д. С. и Н. Т. Първите инициали вероятно са на Даниел Славов.