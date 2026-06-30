Радев връща начело на ДАНС Пламен Тончев след 1 г. “пенсия” при досиетата (Обзор)

Като президент видя в маневрата по отстраняването му "поход срещу демокрацията"

Пламен Тончев, чийто мандат при избирането му начело на ДАНС предвиждаше той да ръководи контраразузнаването до 2028-а, наистина ще го направи.

След като бе освободен като председател на Държавна агенция “Национална сигурност” през юни м.г., сега Министерският съвет предлага на парламента отново да го избере.

Тончев оглави ДАНС през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

През ноември 2023 г. тогавашният премиер Николай Денков изпрати до президента Румен Радев предложение за освобождаване на Тончев, защото не е отстранил заместника си Деньо Денев и така службата е дала “началото на саботажа срещу машинното гласуване” на първия тур на изборите. Радев контрира - оставката му се искала не защото е нарушил, а защото е спазил закона.

На 28 май 2025 г. парламентът изненадващо избра Тончев за шеф на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност към бившата ДС. Той сам подал оставка от ДАНС, за да заеме новия си пост. Това лишава Радев от възможност за вето. Иначе позицията му е гневна: “Отстраняването на Тончев е само етап от похода срещу демокрацията”. Видя “опит за овладяване на службите, за да се прикрият кражбите, за да бъдат използвани като бухалка срещу неудобните”. На 5 юни стана ясно, че Радев е подписал указа за освобождаване на Тончев. Кога точно, не бе съобщено официално, а факта огласи тогавашният премиер Росен Желязков в парламентарния контрол.

Радев обвини партиите, че с маневрата заобикалят конституцията. Преди неочаквано да издигнат Тончев, а той да подаде документи за напускане на агенцията, ГЕРБ бяха номинирали за шеф на комисията по досиетата бившия конституционен съдия Константин Пенчев. Анализатори определиха това като “пенсия” за шефа на ДАНС, самият той нищо не коментира. Бойко Рашков пък пусна сюжет за бизнес с медикаменти на сина на Тончев, като попита има ли досъдебно производство, в което името му да е замесено.

Двама бяха заместниците му, измежду които да се избере и.ф. шеф на ДАНС - Георги Георгиев и Деньо Денев. Стана вторият. През ноември 2025 г. кабинетът “Желязков” предложи Денев за титуляр. Междувременно мнозинството промени закона, така че вече за шеф на ДАНС, на разузнаването и за главен секретар на МВР да не е нужен указ на президента - Радев даде знак, че няма да подпише за Денев. През февруари служебният кабинет оттегли предложението до НС, а на 8 май този на Радев смени Денев като и.ф. с Георги Георгиев.

През юни премиерът предложи за нов мандат шефа на разузнаването Антоан Гечев, сега връща и Пламен Тончев.