Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 1 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Държавна агенция „Технически операции" за 2026 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на поименния състав на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2026 - 2028 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Решение за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5. Проект на Решение за утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

6. Проект на Решение за одобряване на доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за одобряване на Актуализиран годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за приемане на План за действие за подготовката и провеждането на песенен конкурс „Евровизия 2027".

Внася: заместник министър-председателят

9. Проект на Решение за утвърждаване на Споразумение между Правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Внася: заместник министър-председателят

10. Проект на Решение за одобряване на проект на Изменение № 1 към Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България, Румъния и Република Турция за създаване на Противоминна военноморска група в Черно море (MCM Black Sea).

Внася: министърът на отбраната

11. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на решение относно приемане на Изменение на проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и за одобряване на проекти на Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCP A1) на международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър" и на Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ A1) на международен договор (LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin".

Внася: министърът на отбраната

12. Проект на Решение за одобряване на предоставянето на хуманитарна помощ за населението на Ливан и на Ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 eвpo.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Заетост и социална политика", което ще се проведе на 5 и 6 юли 2026 г., гр. Балина, Ирландия.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2026 - 2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата професии за учебните години 2026/2027 и 2027/2028 и на актуализиран Списък с професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебните години 2026/2027 и 2027/2028.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Юлиан Петров Ревалски с орден „Стара планина" първа степен.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за одобряване на Изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги: укрепване изготвянето и използването на данни за по-добри резултати от обучението в България между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, част от групата на Световната банка (RAS) - Р510204, одобрено с Решение № 305 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване", проведено на 16 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на здравеопазването

19. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Елисавета Йорданова Наумова с орден „Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

Внася: министърът на здравеопазването

20. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

21. Проект на Решение за одобряване на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г.

Внася: министърът на здравеопазването

22. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Транспорт", проведено на 8 юни 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

24. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 113 на Министерския съвет от 2020 г. за възлагане на „Български пощи" ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес по разпространение на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България, проект на Постановление за изменение на Постановление № 109 на Министерския съвет от 2023 г. за възлагане на „България Хели Мед Сървиз" ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", проект на Решение за изменение на Решение № 678 на Министерския съвет от 2023 г. за възлагане на „Български пощи" ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес - посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях, чрез пощенски станции и проект на Решение за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2024 г. за възлагане на „Български пощи" ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес - обмяна на каса на банкноти и монети от левове в евро, чрез пощенски станции на територията на Република България, изменено с Решение № 935 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

25. Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Внася: министърът на земеделието и храните

26. Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2025 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

27. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

29. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., внесен от управителя на Националната здравноосигурителна каса чрез министъра на здравеопазването.

Внася: министърът на здравеопазването

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.

Внася: министърът на енергетиката

32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и

допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Внася: министърът на околната среда и водите