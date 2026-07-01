От днес: по-скъп ток, парно, газ и стоки от китайските сайтове (Инфографика)

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И по-високите пенсии в сила от юли, но за новите отпада ковид добавката

Край на обмяната на левове в евро без такса

По-високи пенсии, по-скъп ток и парно, задължителна ваксина за варицела, промени и при пратките от Китай. Всичко това влиза в сила от днес.

Добрата новина е за пенсионерите. Техните пенсии ще бъдат увеличени със 7,8%, но това ще важи само за отпуснатите до 31 декември 2025 г. Минималната се вдига от 322,37 на 347,51 евро. (Виж размерите на инфографиката.)

От Националния осигурителен институт вече обявиха, че

по-високите пенсии ще се получават на 7 юли

На 2-и ще се плати майчинството, а на 15 юли - обезщетенията за безработица.

От същата дата новите пенсионери ще бъдат ощетени с 30,68 евро. Причината е, че към тяхната пенсия няма да се начислява ковид бонусът.

От днес се увеличава и цената на електроенергията средно с 2,99%. За домакинствата в Западна България е 3,11 на сто. Техен доставчик е “Електрохолд продажби”. При “ЕВН България Електроснабдяване”, снабдител на бита

в Югоизточна България, поскъпването на тока ще е 3,24% - най-високо при домакинствата

В Североизточна България семействата ще получат с 2,38% по-високи сметки от “Енерго-Про”. Електроснабдителното предприятие на Златни пясъци пък ще продава с 5,84% по-скъпо.

Цената на парното и топлата вода скача с до 4,58%

Дружествата искаха средно увеличение с 30,65%, но КЕВР не прие. Така в София топлото се вдига с 5,5%.

Природният газ също поскъпва с 5,8%.

Край и на безплатното обменяне на левове в евро в банки и пощи. От днес те могат да начисляват такси за тази услуга. БНБ ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в броя и без краен срок.

Вече ще плащаме и мито от 3 евро при пазаруване от китайски онлайн търговци. В целия Европейския съюз влизат в сила нови правила за малките онлайн пратки от държави от трети страни. Ако имаме няколко неща в поръчката, таксата се дължи за всяка отделна стокова група - например ако поръчате 1 блуза, 1 слушалки и 1 кълъф за телефон в един пакет, са три различни стокови позиции и ще платите 9 евро такса. Ако поръчате обаче

5 еднакви тениски в една пратка, ще плащате само

веднъж - 3 евро за цялата група. Таксата ще се удържа автоматично в кошницата от самите сайтове.

Ако поръчката ви вече е направена, но пристига след 1 юли, пак ще бъде обложена с новото мито. Промяната засяга най-вече покупките от големи международни платформи и онлайн магазини, когато стоките се изпращат от трета страна и стойността им е до 150 евро. За пратки над тази сума няма нов режим, ще се облагат както досега. Митото от 3 евро не отменя ДДС.

От днес тръгва и задължителната имунизация на децата срещу варицела.

Ваксината се прилага в две дози. Първата - на деца между 12 и 15 месеца, а втората - през годината, в която навършват 4 г. Ваксините са безплатни, а общопрактикуващите лекари са получили указания как се прилагат. От 1 юли трябва да се имунизират децата, родени от януари до юни 2025 г. Не се ваксинират тези с медицинска документация или преболедували варицела. Втората доза ще се прилага само за деца, получили първата в задължителния период. Тази година няма да има подлежащи на реимунизация.

За децата от 6 месеца до 7 г. включително ще има и безплатни ваксини за грип, но те се прилагат по желание на родител. Тези с хронични заболявания имат право на безплатна ваксина до 17 г. включително.