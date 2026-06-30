Даниел Митов: При правителствата на Борисов жертвите по пътищата намаляха почти двойно

През 2009 г. по пътищата на България загиват 901 души. През 2020 г. те вече са 463. Това означава почти двойно намаление на загиналите за едно десетилетие в рамките на трите правителства на Бойко Борисов. Никой не твърди, че проблемът е бил решен. Но имаше ясно очертана дългосрочна тенденция към намаляване на пътния травматизъм.

Това написа във фейсбук бившият вътрешен министър Даниел Митов. Според него всяка отделна година би могла да бъде случайност, докато десетгодишна тенденция - не.

"Нищо в тази статистика не е случайно. Резултат е последователна политика, изграждане на по-ефективен контрол, въвеждане на нови технически средства, инвестиции в инфраструктура, законодателни промени и постепенно подобряване на организацията на „Пътна полиция", пише Митов. Според него най-важното е било, че институциите са работили, съзнавайки, че пътната безопасност "не е еднократна кампания след тежка катастрофа, а ежедневен процес, който изисква постоянство".

Според бившият вътрешен министър след 2021 г. (когато кабинетът "Борисов 3" подаде оставка - бел. ред.) положителната тенденция за по-малко жертви по пътищата е започнала да изчезва.

"Вместо устойчиво намаляване на загиналите и ранените, започнахме да наблюдаваме постоянни колебания, а впоследствие и обрат в тенденцията. Очевидно през този период пътната безопасност престана да бъде управленски приоритет. Енергията на държавата и в частност на МВР беше насочена другаде", категоричен е Митов и допълва, че системите, изискващи ежедневно управление тогава са загубили ефективността си.

"Същото важи и за борбата с разпространението на наркотици и контрабандата. И там резултатите говорят по-силно от политическите изявления", пише още той в поста си. И напомня, че през 2025 г., когато той бе начело на МВР в кабинета "Желязков" министерството е направило редица промени:

"Беше въведена средната скорост. Започна се използването на небрандирани полицейски автомобили с екипи, които наблюдаваха агресивното поведение на пътя и в реално време подаваха информация към най-близките патрули за незабавно спиране на нарушителите".

Според Митов целта на мерките не е била да се вземат повече глоби, а да се знае, че има контрол постоянно и навсякъде. Затова и мярката дала резултат.

"Показателно е, че след смяната на управлението и встъпването в длъжност на служебния кабинет на Гюров тази практика беше прекратена. Днес отново започва да се възстановява. Очевидно някои добри идеи първо трябва да бъдат отменени, за да бъдат оценени. Това само по себе си е признание, че мярката е имала смисъл", пише още бившият МВР министър.

"Очевидно е, че общественият разговор през последните дни беше насочен в погрешна посока. Вместо да обсъждаме защо положителната тенденция от 2025 г. се загуби, защо само за половин година има много повече тежки ПТП, ранени и загинали по пътя, как да засилим контрола, как да подобрим взаимодействието между институциите и какви нови технологии могат да бъдат използвани, разговорът постепенно беше сведен до мантинели, маркировка и отделни трагични случаи", заявява Митов.

По-рано днес сегашният министър Иван Демерджиев заяви, че в България има две дружества, които се занимават с доставката на мантинели, които са свързани с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според Демерджиев връзката между Борисов и компаниите може да бъде проследена чрез начина, по който те печелят обществени поръчки през различни периоди. Това породи косвен спор между него и ГЕРБ, които обявиха, че ще го съдят за клевета.

И изкараха данни, че "последно сключените договори с тези фирми са от министър Иван Шишков (сегашният регионален министър бе на същия пост и в двете правителства на Гълъб Донев през 2022 и 2023 г. - б.р.), от неговият подопечен управител на АПИ по времето на кабинета "Донев".

В неделя в свой коментар относно разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която тир уби двама 9-годишни футболисти от "Славия" и бащата на единия, вътрешният министър заяви, че се проверява доставката на мантинели в България.

В поста си Митов обяснява, че мантинелите са важни, както са важни маркировката, осветлението и състоянието на пътната настилка.

"Но никоя мантинела сама по себе си не може да замени държавната политика. Пък и когато се окаже, че договорите за част от мантинелите са подписвани именно от настоящия регионален министър Иван Шишков, докато е заемал същия пост в служебен кабинет, разговорът започва да прилича повече на спор със собственото политическо минало, отколкото на сериозен дебат за бъдещето", категоричен е той. СНИМКА: Фейсбук/ Даниел Митов

Бившият министър отчита, че следи изявите на наследника си Демерджиев за пътната безопасност, но има усещане, че "за пореден път общественият разговор се върти около последствията, вместо около причините".

"След всяка тежка катастрофа започва поредният медиен цикъл от възмущение, взаимни обвинения и търсене на виновни. После шумът утихва, а статистиката продължава да брои жертвите. Това не е политика за пътна безопасност, а реакция след поредната трагедия. Войната по пътищата не се печели след катастрофата. Ако чакаш катастрофата, вече си загубил", пише Митов.

Според него друг основен проблем в пътната безопасност е липсата на координация между институциите, защото освен МВР в нея участват и транспортното, и регионалното министерство, прокуратурата, общините, спешна помощ и др.

"Именно затова още през 2019. г. беше създаден Националният координационен център за безопасност на движението, който да обединява усилията на тези институции, да анализира риска и да предлага общи решения. През 2025 г. трябваше на практика да възстановяваме ефективната му работа. Нито една институция не може сама да реши проблема. Именно затова координацията е толкова важна", заявява той.

И е категоричен, че оценката трябва да бъде проста:

"Не колко интервюта са дадени и колко Фейсбук постове с натрапчива самовлюбеност са разпространени. Не колко шум е вдигнат след поредната трагедия. А дали след една година по-малко български семейства ще бъдат принудени да се сбогуват със свои близки. Защото всяко число в тази статистика има име. Това е единствената статистика и единственият разговор, които имат истинско значение".